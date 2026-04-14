南みゆか、ミニスカ忍者衣装で美ボディ解禁。汗ばむ「女忍者の休息」を大胆披露

視聴者が選んだ「理想のシチュエーション」を凝縮！『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！

週刊SPA!による撮り下ろし水着グラビアを凝縮した写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』が発売中だ。今回は、同誌の人気配信企画「推し撮生会議」で選ばれた6人をピックアップ。視聴者投票で決定したユニークなシチュエーションを、大ボリュームで収録している。

表紙を飾るのは、“東海が生んだ奇跡”こと南みゆか。2月にはアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした彼女が、“くノ一”をテーマにセクシーな忍者衣装や艶やかな浴衣姿を披露する。裏表紙には、“恥ずかしがるバニー動画”で大きな話題を呼んだときちゃんが登場。旅館を舞台に、ほろ酔いから酩酊へと変化していく繊細な表情で魅了する。

※「推し撮」とは？：週刊SPA!の人気月イチのYoutube生配信番組「推し撮生会議」で決定したシチュエーショングラビアを掲載するコーナー

南みゆか：くノ一のお色気修行

・テーマ：くノ一（女忍者）

・場所：お屋敷

・衣装：紫ビキニ浴衣

南みゆか 撮影：唐木貴央／ヘアメイク：mahiro／スタイリング：田中陽子

視聴者と共に決定した撮影テーマは「くノ一（女忍者）」だ。

南みゆかは、ミニスカート丈の忍者衣装を身に纏い、クナイを手に林を散策。その凛とした姿を余すことなく激写した。

南みゆか 撮影：唐木貴央／ヘアメイク：mahiro／スタイリング：田中陽子

汗ばんだ衣装を脱ぎ捨て、畳の上でしっとりとした表情を浮かべる彼女の、大胆に露出したヒップラインに目を奪われる。手裏剣やクナイを傍らに置いた「女忍者の休息」を、見事なまでに体現した。

南みゆか 撮影：唐木貴央／ヘアメイク：mahiro／スタイリング：田中陽子

さらに、床の間の布団の上で見せる、ぷっくりとした唇が印象的なカットも収録。くノ一としての緊張感と、一人の女性に戻った緩和のギャップ。その双方の魅力を表現しきった彼女に、惜しみない賛辞を贈りたい。

【プロフィール】

南みゆか

2005年、三重県生まれ。「現役アイドル最強ボディ」と称され、グラビア界を席巻中。2026年2月に新グループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」として活躍中。4月に2nd写真集「à la mode」を小学館より発売される。

【クレジット】撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子

さらに誌面には、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈らも出演。それぞれが独自のシチュエーションに挑戦した、渾身の“推し撮グラビア”は必見だ。

【ほか出演者プロフィール】

ちとせよしの：雪うさぎのセクシー恩返し

’00年、佐賀県生まれ。元鉄工所勤務のグラドル・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活躍中。

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神山みれい：秘境で暮らすセクシーターザン

00年生まれ、熊本県出身。東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」の人気ダンサー。グラビアのほか女優としても活躍。恋愛シミュレーションゲーム「敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘(べっぴん荘)」でヒロインの一人を演じる。

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篠崎彩奈：濡れ肌を彼シャツで温めて

1996年、埼玉県生まれ。T156。’24年にAKB48を卒業し、現在は女優として活動中。主な出演作品にABEMAドラマ『私が獣になった夜』(’22年)、映画『囁きの河』(’25年)など。

『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！