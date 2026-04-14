自民党大会で自衛官が国歌を歌ったことについて、中道改革連合の小川淳也代表が14日、記者団に受け止めを語った。

【映像】制服姿で歌う自衛官の女性（自民党大会の実際の様子）

記者が「自衛隊法が制限する政治的活動にあたりうる、政治的中立性にもとるとの指摘があるが、代表の考えは？」と質問。

小川代表は「一報に接して、そういう事があったのかということで率直に驚いています。少なくとも不適切、そして違法の疑いがあるのではないかという受け止めです。現場の自衛官の方にとっても非常に気の毒ですよね。どういう過程でどのような判断が行われたのか、そのプロセス並びに判断をした方、説明責任がそれぞれ生じているのではないかという認識です」と答えた。

続けて記者が「今後国会審議などで防衛大臣や総理大臣を追及する考えは？」と質問。

小川代表は「これは当然説明責任を果たしていただきたい。自衛隊は国民全体に奉仕するものですから、国歌の斉唱は政治的行為に当たらないという主張を自民党幹部がされている報道に接しましたが、大事なことは国歌を斉唱したことではなくて、自民党大会の主要なイベントに協力参加をしたことに疑義が向けられているわけですから、その点も含めてきちんと説明責任を果たしていただくよう私どもとしてもしっかり質していきたいと思います」と答えた。

さらに記者が「政府のどなたに？」と聞くと、「当然、自民党総裁たる高市総理大臣、そして主管官庁責任者たる小泉防衛大臣、このお2人が説明責任を果たすにあたっては中心になると思いますし、あわせて（鈴木）自民党幹事長にも大変大きな説明責任があるのではないかという受け止めです」と答えた。（ABEMA NEWS）