【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）

【映像】遠藤純が「奇抜コーデ」で清水梨紗らと談笑

なでしこジャパンの試合会場に現れた、遠藤純（エンジェル・シティ）の斬新すぎるファッションが話題を呼んでいる。

日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝に導いたニルス・ニールセン監督が4月2日に電撃退任となり、狩野倫久監督代行の指揮下で迎えたパリ五輪金メダリストとのアウェー3連戦の1試合目は、1−2で黒星となった。

今回は怪我のため招集外となっていた遠藤だが、居住地のロサンゼルスから飛行機で1時間ほどのサンノゼ開催だったこともあり、スタジアムで試合を観戦。試合後にはピッチへ降りて、DF熊谷紗希やDF清水梨紗らと談笑する様子も見られた。

注目を集めたのは、その斬新なファッションだ。ピンクベースに木の模様が入ったスウェットのセットアップに、ド派手なキャップ、ヘソ出しのインナー、そしてムートンブーツを合わせたスタイルは、まるでラッパーのような出立ちだった。再会した清水と熊谷も、その奇抜な洋服には驚いている様子だった。

まさかの観戦スタイルにファンも反応

ド派手かつ大胆な洋服を好む遠藤は、自身のインスタグラムでも独特のファッションを度々公開しており、「女子サッカー界のレディー・ガガ」という異名を持つ個性派。今回の観戦スタイルにも国内外のファンが即座に反応し、SNSでは「らしいファッション（笑）」「俺たちの純は最高だな（笑）」「この洋服はどこで買ったんだ？」「なんて斬新なスタイル」「相変わらず素敵」などの反響が出ている。

攻撃力に優れた左サイドバックの遠藤は、2019年と2023年のW杯、2021年の東京五輪に出場した実力派だ。2024年2月に左膝前十字靭帯損傷の大怪我を負ったが、2025年10月の欧州遠征で代表復帰した。今回は怪我で招集外となったが、ファンからも「代表復帰に期待」「あなたを待っています」「左サイドのスペシャリスト遠藤純さんは絶対に必要な選手です！」と熱い声援が寄せられた。

なでしこジャパンとアメリカとの連戦はまだ続く。第2戦は日本時間4月15日の11時から、第3戦は同4月18日の10時からキックオフ予定だ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

