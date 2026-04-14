ビジネスと投資で莫大な財産を築いた松居一代（68）が移住先のNYから一時帰国。生放送に出演し、財産を増やし続けた先の“ゴール”に言及した。

【映像】4億5千万円キャッシュで支払った松居一代の豪邸

ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが “女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合った。

莫大な財産を築いてNYに移住してお金に困らない暮らしを送りつつも、商談や投資などアグレッシブに攻め続けて財産をますます増やしている松居。松居は生放送で「キャッシュ（現金）」の大切さを強く訴えた。

松居は「キャッシュを持っていればキャッシュで叩ける。だから私はキャッシュが大好きです」とキッパリ。「皆さん好きでしょう？嫌いって言っちゃダメなの、お金っていうのは。好き好きって言ってないと」と熱弁した。

「財を成す最終目的はあるんですか？」と質問が飛ぶと、松居は「このお金は神様から預かっていると思っているの」と“ゴール”に言及。「使命を果たすためにお金が必要なんです。もっともっとたくさん必要です」と切り出し、「だから私は違う国に出かけています」と世界中の貧困に苦しむ人の元に自ら出向いていると明かした。