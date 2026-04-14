見る角度で表示が変わる！東海道新幹線の「N700系・N700S」の行先表示器キーホルダー」がJR東海リテイリング・プラスから登場します。

【写真を見る】｢修学旅行｣｢回送｣｢試運転｣も再現… 東海道新幹線N700系の行先表示器がキーホルダーに

この商品は、東海道新幹線N700系・N700Sの行先表示器をモチーフにした商品で、見る角度によって絵柄が変わるレンズを使用していて、向きを変えることで実際の表示器のように異なる表示が現れます。

表示は全24種類で、東海道新幹線で見られる「のぞみ・東京」「ひかり・名古屋」などの行先のほか「修学旅行」「回送」「試運転」「団体」といった珍しい表示も含まれています。

品川駅構内の鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」の開店1周年を記念して制作されたもので、品川駅発着場面の表示が記されています。また、2026年3月のダイヤ改正で新設された「のぞみ 品川行」は後日発売予定ということです。

【商品概要】

・商品名：N700系・N700S行先表示器キーホルダー（全24種）

・発売日：2026年4月17日（金）開店時より

・価格：990円（税込）

・サイズ：全体 29mm×115mm／本体 29mm×66mm

・販売場所：BLUE BULLET（JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース）