　14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比変わらずの5万8030円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては152.61円高。出来高は1734枚となっている。

　TOPIX先物期近は3766ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.73ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58030　　　　　　+0　　　　1734
日経225mini 　　　　　　 58030　　　　　 -10　　　 32616
TOPIX先物 　　　　　　　　3766　　　　　-4.5　　　　3064
JPX日経400先物　　　　　 34130　　　　　 -20　　　　 144
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　+1　　　　 231
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース