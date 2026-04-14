日経225先物：14日19時＝変わらず、5万8030円
14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比変わらずの5万8030円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては152.61円高。出来高は1734枚となっている。
TOPIX先物期近は3766ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58030 +0 1734
日経225mini 58030 -10 32616
TOPIX先物 3766 -4.5 3064
JPX日経400先物 34130 -20 144
グロース指数先物 751 +1 231
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3766ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58030 +0 1734
日経225mini 58030 -10 32616
TOPIX先物 3766 -4.5 3064
JPX日経400先物 34130 -20 144
グロース指数先物 751 +1 231
東証REIT指数先物 売買不成立
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