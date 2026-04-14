北海道千歳市は４月１４日から、ＪＲ南千歳駅近くの市道を通行止めにしました。



理由は、車が通行できなくなるほどの迷惑駐車で、新千歳空港の利用者が多いとみられています。



現状を取材しました。



千歳市内の道路に置かれたのは、車が進入できないようにするためのバリケード。



ここはＪＲ南千歳駅の北側に位置する市道です。



１４日から３つの市道の一部が無期限で通行止めとなりました。





なぜ封鎖されることになったのか、その理由は…（長野記者）「南千歳駅の北側にある市道です。駐車場ではありませんが、車がずらっと並んでいます。こちらは両側に車がとまっていて、車１台が通るのもやっとなほどの道幅しかありません」４月１１日、市道にとまっていた車を数えると３０台以上ありました。駐車禁止の標識はないものの、こうした状況について千歳市は「適切に道路が利用されていない」と判断しています。（千歳市 小尾千智建設部長）「最近になって両側の路上駐車がされてきた。緊急車両が通れなくなり、危機管理上問題があるとして封鎖した」どんな人たちが駐車しているのか。話を聞くと、新千歳空港を利用する人が多く見られました。（車をとめていた人）「やっぱりタダでとめられるという。何でもいま高いので。ちょっとでも節約できるところは節約したいなって」（車をとめていた人）「一番大きな理由はお金ですよ。１０００円でも２０００円でも浮かせたいもので」新千歳空港に隣接する駐車場は２０２５年１０月、慢性的な満車を緩和するため、１日の最大料金をそれまでのおよそ３倍となる３５００円まで値上げしました。それに伴い、料金を見直して値上げした民間の駐車場もありました。（車をとめていた人）「皆さまには申し訳ないという気持ちはあるんですよ。でも自分勝手に“まぁいいか”と自分に言い聞かせた」通行止めとなった道路には１４日も車がとまっていました。駐車禁止の標識がない道路でも、長時間の無断駐車が確認されれば、車の所有者は「車庫法」の違反に問われる可能性があります。（千歳市 小尾千智建設部長）「（迷惑駐車があれば）持ち主をはっきりさせて移動を促し、移動しない場合はレッカー移動という手段も最終的には考えられる。（付近には）民間の駐車場があるので活用してほしい」「通行止め」というかたちで迷惑駐車対策に乗り出した千歳市。今後、警察などとも連携し、監視体制を強めたい考えです。