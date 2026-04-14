回答者の4割以上が今後5年間で中国大陸部市場がより重要だと回答―HSBC銀行

HSBC銀行（香港上海銀行）が4月13日に発表した調査結果によると、世界の企業と機関投資家の4割以上が、今後5年間で中国大陸部市場が経済貿易活動にとってより重要になると答えました。

今回の調査は今年3月に世界10市場で実施され、中国大陸部の企業と機関投資家300社を含む計3000社の企業と機関投資家を対象としました。

「強力な人工知能とデータ関連インフラ」と「魅力的なエネルギーコスト」は特に中国大陸部の回答者に重視されており、彼らはこの二つを特定の市場に配置を増やす際に最も重要な意思決定要素と見なしており、これに続くのが「魅力的な貿易と投資環境」です。

また、中国大陸部の回答者の57％は、今後3年間で人工知能がもたらす最大の潜在的な収益は生産力と従業員の効率の向上だと考え、45％はイノベーションの促進と競争力の向上だと考えています。注目すべきなのは、中国大陸部の回答者の37％が今後3年間で人工知能が彼らの中核的なビジネスモデルを根本的に再構築し、より戦略的な役割を果たすと予想していることです。

HSBC銀行（中国）有限公司副総裁兼企業・機構銀行業務部総監の唐臻怡氏は、「今後、人工知能、新エネルギー、新技術などでモデルチェンジおよび成長をリードする中国市場は、引き続きグローバル企業のためにより多くの発展チャンスを作り出し、より多くの企業を誘致して、中国市場を深耕するだろう」と語りました。（提供/CGTN Japanese）