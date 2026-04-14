習近平主席、スペインのサンチェス首相と会談―中国

習近平国家主席は4月14日午前、北京市内の人民大会堂でスペインのサンチェス首相と会談しました。

習主席は、「国際情勢の混乱にもかかわらず、中国とスペインの関係は着実に発展しており、戦略的決意を持った両国関係を構築してきた。共通の利益に基づいて正しい意思決定を下すことは重要な経験だ」と述べました。また、「双方は貿易や新エネルギー、インテリジェント経済などの分野で協力を強化し、文化や教育、科学研究、スポーツ交流を奨励し、両国の全面的な戦略的パートナーシップの成果を促進し、両国の人々により多くの幸せをもたらすべきだ」と強調しました。

習主席はさらに、「中国とスペインはいずれも原則を順守し、道義を重んじる国だ。意思疎通や相互信頼を強化し、緊密に協力しあい、世界が弱肉強食の法則に逆戻りすることに反対し、真の多国間主義を共に守り、国連を中心とする国際システムと国際法に基づく国際秩序を擁護すべきだ」と述べました。

サンチェス首相は、「私は過去4年間に4回中国を訪問し、これは双方が両国関係を極めて重視していることを示している。中国企業によるスペインへの投資と協力は、スペイン経済の発展を力強く促進してきた。スペインは、一つの中国の原則を堅持し、戦略的決意を持った両国のパートナーシップの発展に力を入れている。貿易や投資、新エネルギーなどの分野での協力を強化し、人的交流を促進したいと考えている。スペインは習主席が提唱した4つのグローバル・イニシアチブを積極的に支持し、中国と緊密に意思疎通・協力を図り、国際法と多国間主義を守っていく」と述べました。（提供/CGTN Japanese）