戸田恵梨香＆伊藤沙莉、共演で互いに刺激「いい緊張感が常に」「ドキドキしました」
俳優の戸田恵梨香、伊藤沙莉が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（27日配信）配信記念PARTYに参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
細木数子を戸田、魚澄美乃里を伊藤が演じる。芝居で対峙した戸田について伊藤は「すごい迫力でした。お話し合いをしていて、全てを見透かされたような気持ちになる。そういう目線を送ってくださった。伊藤としてもすごくいい緊張感が常にありましたし、美乃里としても負けないと思いつつひるんじゃう。そういう間に居させてくれた。戸田さんに誘われた。初めて現場に行かせてもらった時に完全に細木数子さんだった。時代的にできあがった状態の細木数子さんと対峙する役立ったので『細木数子だぁ』という気持ちになりました。それはシンプルに最初に戸田恵梨香さんを想像した時に、どういう形で自分の前に細木数子さんとして存在するのか未知数だった。『おはようございます』の時点で納得させられましたし、お芝居をしていて『さすがだな』と思いました」と振り返った。
戸田も伊藤との芝居が「すごく楽しかったです」と笑顔で話す。「今回、細木数子という人を演じるにあたって、どういう芝居のアプローチをするか悩んで、こういう形になった。（伊藤は）また違った芝居のアプローチをされる方。空気の違いが明らかにあって、それを感じるのも楽しかったです。今を必死に生きている感じが、ひしひしと伝わってきた。その熱意とお金や家族を守るだけでなく、いち細木数子を近くで見る人として本質の部分を誰よりも見透かす人。その鋭さ、強さが伊藤さんにあってドキドキしました」と撮影の日々を思い返していた。
イベントには、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
戸田も伊藤との芝居が「すごく楽しかったです」と笑顔で話す。「今回、細木数子という人を演じるにあたって、どういう芝居のアプローチをするか悩んで、こういう形になった。（伊藤は）また違った芝居のアプローチをされる方。空気の違いが明らかにあって、それを感じるのも楽しかったです。今を必死に生きている感じが、ひしひしと伝わってきた。その熱意とお金や家族を守るだけでなく、いち細木数子を近くで見る人として本質の部分を誰よりも見透かす人。その鋭さ、強さが伊藤さんにあってドキドキしました」と撮影の日々を思い返していた。
イベントには、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。