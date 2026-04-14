生田斗真、戸田恵梨香をエスコートして登場 「愛に溺れていく様」演じる
俳優の生田斗真が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念パーティーに参加した。主演の戸田恵梨香をエスコートして登場した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
生田と戸田は、ライトの光を浴びながら客席後方から登場。生田が戸田の手を引き華麗にエスコートして壇上に上がった。
生田は占い師・細木数子が“生涯愛した男” 堀田雅也を演じる。ナイトクラブで出会い関係を深めていく細木と堀田。そんな堀田役と務めた生田は「雷に打たれるような感じ、愛に溺れていく様、お互いを求めていく様子を意識しながら演じられたと思っています」と振り返った。
恋多き細木を演じた戸田は「会えない時に会いたくて仕方がない、胸がギューッとするような感情を体現できた」とやりがいを感じている様子。年齢を重ねてから細木と堀田が再会するシーンがあり、「泣くシーンではないのに、堀田さんの顔を見ると涙があふれちゃいました。儚くてとても大事な時間を過ごしていたんだなと体感できて、美しい経験ができたことが幸せでした」としみじみと語った。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
生田と戸田は、ライトの光を浴びながら客席後方から登場。生田が戸田の手を引き華麗にエスコートして壇上に上がった。
生田は占い師・細木数子が“生涯愛した男” 堀田雅也を演じる。ナイトクラブで出会い関係を深めていく細木と堀田。そんな堀田役と務めた生田は「雷に打たれるような感じ、愛に溺れていく様、お互いを求めていく様子を意識しながら演じられたと思っています」と振り返った。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。