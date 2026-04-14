◇ファーム・リーグ 阪神4―3ソフトバンク（2026年4月14日 SGL尼崎）

阪神は14日のファーム・リーグで、ソフトバンクを4―3で下した。

タイブレークに入った10回。1死一、二塁で糸原が左越えのサヨナラ適時打を放って勝負を決した。また、この日はドラフト1位・立石が「左手首関節炎」から実戦復帰を果たした。

以下は平田2軍監督の一問一答。

――立石選手が実戦復帰

「守備も無難にこなしてね、3打席立たてて。今チェックしても、今のところ何も問題ないんで。ゲームに出れたというところでは、良かったと思いますよ」

――レフトの居残りでノック

「そうそう。もう別に元気なんでね。うん」

――これまで指名打者とかサードでの出場もあった。今回の実戦復帰はレフトから

「そうよ。レフトやん。レフトやからな。レフトやからレフトやんか。そんだけの話よ」

――今日は2三振と、レフトフライ

「やっぱりソフトバンクのピッチャーもいいピッチャーだし、結果というのは全く問題じゃなく。3打席立って実戦に今日復帰したというところが、また一つの段階をクリアしたというところで。彼にそういうヒット当てに行くとか、三振も一つの彼の持ち味だし。全くそういうのは、我々としては気にしてない」

――試合は糸原のサヨナラ打

「さすがだな。勝負強さといい、最後のグッと押し込んだ打球だよ。レフトオーバーっていうね。ここでツーボールから繋ぐかなっていうところで、一振りで決めるっていうところが、やっぱり大したもんだな」

――1軍からこちらに来て、再調整している選手もいる。そういう選手がいることで競争にもなる

「もちろん、もちろん。糸原だってまだ何試合よ。4月やで。そういったところで、いつ呼ばれてもその準備というか。やっぱり結果をしっかり残しながら、そういう準備をするっていうことと、若手の育成とか、いろんな段階のレベルの選手がいるのがファームなんでね」

――ラグズデールはちょっと制球を乱すところも

「全部ね、全力投球して。6回かな、146キロぐらいで、ボール先行した時にストライク取りよったんよ。全部が一生懸命、全力投球なんで、バランスよく投げるとか。やっぱり抑えたい気持ちが強すぎるんじゃないかな。今日146キロぐらいでピャッと6回ぐらいにストライクを2球続けて投げたりしてた。ああいうちょっと感覚というか。今日も決して悪くないよ、内容的にはね。そういうところも少し、今日なんか掴んでくれりゃと思って見てたけど。そういうところです」