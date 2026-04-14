国会議事堂（資料写真）

赤間二郎国家公安委員長（衆院１４区）は１４日の参院内閣委員会で、県警第２交通機動隊の隊員が不適正な違反取り締まりを繰り返していた問題について「（交通取り締まりの目標）数値を示していたことは適切ではなく、しっかりと警察庁として指導していきたい」と述べた。問題の背景には警察のノルマ至上主義があるのではないかとし、交通取り締まりノルマの有無を確認した立憲民主党の杉尾秀哉氏に答弁した。

赤間氏は「県警にあってノルマ（がある）という報告は受けていないが、数値を各所属に示していた」と説明。不正に関係した隊員に取り締まり件数を意識した言動がみられたとの報告を受けているとし、「達成義務を課すノルマではなかったとしても、適切ではない」との考えを示した。杉尾氏はこの答弁に「ちょっと苦しい。目標（数値）を自ら書かされるケースは非常に多いと聞いている」と指摘した。

杉尾氏は取り締まりの件数が賞与額などに反映される構造になっているとした上で、対策を質問。赤間氏は「行き過ぎた成果主義を目的にするのではなく、危険性や悪質性などに重きを置く意識が徹底されることが重要だ」と話した。