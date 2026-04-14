俳優の坂東龍汰と岡山天音がオリジナル長編アニメ映画「我々は宇宙人」（門脇康平監督、２０２６年公開予定）でダブル主演を務めることが１４日に発表され、５月の第７９回カンヌ国際映画祭の監督週間部門への正式出品が決まった。

本作は“普通”であることに悩む少年・翼（坂東）と、“特別”な存在感を放つ暁太郎（岡山）の出会いを軸に、日常のわずかな歪みがやがて大きな違和感へと変わっていく青春ミステリー。平成の田舎町の風景の中で、二人の関係性と世界の輪郭がゆっくりと揺らぎ始め、「宇宙人」というタイトルが持つ意味が少しずつ現れていく。

坂東は「脚本を初めて読んだときに、必ず多くの人の心にを動かす映画になると確信した」とコメント。ともに主演を務めた岡山については「まるで湯気が立ち上るような声を放たれていて、身体（からだ）がしびれるような感覚だった」と語った。一方の岡山も、「その美しく歪んだ世界に吸い込まれた」と作品の印象を明かし、「坂東さんが体現する翼の光と影に触れていた時間は、とても特別な時間だった」と振り返った。

カンヌ国際映画祭への正式出品が決まったことについて坂東は「日本にとどまらず、世界中の人々に届く作品になってほしい」と話すと、岡山も「多くの方に、主人公２人の小さくて大きな物語が届くことを願っています」と口をそろえた。