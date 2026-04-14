◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１３日、栗東トレセン

報知杯弥生賞ディープインパクト記念で◎を打ったバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）に注目している。２走前は出遅れたが、１０００メートル通過６１秒９のスローペースを中団からまとめて差し切り。最後は流す余裕さえあり、光るものを感じて前走で本命に推した。レース前の斉藤崇調教師は「能力はあるけど、まだ幼い。もうちょっと走りのバランスも整ってきてほしい」というジャッジ。良化途上ではあったが、素質に期待した。

結果は３戦連続となる上がり最速の末脚で重賞初挑戦Ｖ。４角で他馬と接触する不利がありながらも、力強い伸び脚で前をとらえたパフォーマンスを見て強さを再確認し、本番でも重い印を打とうと思った。

気になるのは前走からの上昇度。８日は前回の１週前と同様に川田騎手が騎乗し、栗東・ＣＷコースで３頭併せ。内からスッと加速し、６ハロン８２秒０―１１秒３で皐月賞に出走するサウンドムーブに併入した。以前より上手に体を使えるようになっている印象を受け、トレーナーを直撃した。「前回の追い切りは走りがバラバラだったが、今回はちゃんとまとまっている。一歩ずつ良くなっている」と手応えを深めている様子だった。

まだ粗削りな部分はあるが、確かな成長曲線を描いている。現時点で本命最有力。最終追い切りの内容や枠順なども考慮して、決断したい。（山本 理貴）