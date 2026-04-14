11日、神奈川県厚木市のサウナ店で火災が発生。営業中だったが客らは全員避難し、けが人はいなかった。サウナ店では火災やトラブルが相次いでおり、SNSなどには対策強化を求める声が寄せられている。

火災が発生したのは、厚木市の個室サウナ店だ。「煙が充満している」と119番通報があり、爆発音もしたとのこと。当時営業中で客もいたが、全員避難。サウナ店が火元とみられている。

サウナ店では、最近数カ月で火災やトラブルが次々と発生している。昨年12月、東京・赤坂の個室サウナ店で火災が発生し、室内にいた夫婦が死亡。現場検証の結果、室内のドアの取っ手が外れ、2人が部屋に閉じ込められていたことが判明した。非常用ボタンがあったものの、電源が切られていたことも明らかになった。

また、今月9日には、愛知県名古屋市のサウナで、ある客が勝手に設定温度を上げてしまうトラブルが発生。この事件は、10日に「長喜温泉」の公式X（旧Twitter）がツイートしたことで明らかになった。一時的に温度が150度近くまで上昇し、警報が鳴る事態に発展。

けが人はいなかったものの、機器が故障し、9日の営業を中止したことを明かした。その上で、「お店の設備を勝手に操作することは、重大な事故や器物損壊に繋（つな）がります。絶対におやめください」と注意を呼びかけた。

サウナに関しては、北欧産サウナ製品の輸入や販売を行っているtotonou Japanが2025年にアンケート調査結果を発表。調査は2024年の11月にインターネットを利用し、株式会社マクロミルに委託して行った。調査対象は世帯年収600万円以上の20代から50代。スクリーニング調査で2万人から回答を得た。その結果、44.3%が定期的にサウナを利用していることが判明。加えて、28.5%が半年に一度以上サウナに通っていることも明らかになった。

サウナの人気が広がるなかで火災やトラブルが相次いだことで、不安を抱く利用者が増えている。SNSなどには「消防による規制や点検を強化しないと」といった声が寄せられており、客が安心してサウナを利用できる環境整備を急がなければならない。