ラボーナでミドル!? “理解不能のスーパーゴール”に世界驚愕「史上最も美しいゴールの一つ」「プスカシュ賞確定」
モロッコのマグリブ・フェズに所属するDFドリス・エル・ジャブリ（28）が決めた衝撃のゴールが話題となっている。
12日に行われたマグリブ・フェズ対ウィダードACの一戦でそのゴールが生まれた。スコアレスで迎えた80分、味方のロングボールをうまく処理したチームメイトからPA外でボールを受けたエル・ジャブリは足の裏でコントロールすると、なんとラボーナでミドルシュートを放ったのだ。
SNSでは「なぜラボーナを選んだんだ!?」、「ラボーナでこの威力？」、「センターバックがそんなことをするなんて信じられない」といった驚きの声が挙がっていると同時に「プスカシュ賞は決まりだね」、「今シーズンのベストゴールというだけでなく、この10年間で最高のゴール」、「サッカー史上最も美しいゴールの一つ」と絶賛する声で溢れている。
La Botola est simplement le meilleur championnat en Afrique— KoraMaroc (@AtKoraMaroc) April 12, 2026
Des buts magnifiques
Des joueurs bourrés de talent
Des stades incroyables
Une réalisation au top
Et les meilleurs supporters du continent
Voilà pourquoi la Botola domine pic.twitter.com/xgXxvAoKtS