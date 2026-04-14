モロッコで生まれた衝撃のゴールが話題に photo/Getty Images

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モロッコのマグリブ・フェズに所属するDFドリス・エル・ジャブリ（28）が決めた衝撃のゴールが話題となっている。

12日に行われたマグリブ・フェズ対ウィダードACの一戦でそのゴールが生まれた。スコアレスで迎えた80分、味方のロングボールをうまく処理したチームメイトからPA外でボールを受けたエル・ジャブリは足の裏でコントロールすると、なんとラボーナでミドルシュートを放ったのだ。

勢いよく放たれたボールは綺麗な弧を描き、GKが届かないゴールの左上に突き刺さった。ラボーナで蹴ったとは思えないスピードと完璧なコースに飛んだスーパーゴールにエル・ジャブリも歓喜し、チームメイトやスタジアムのファンと盛大に喜びを分かち合った。

SNSでは「なぜラボーナを選んだんだ!?」、「ラボーナでこの威力？」、「センターバックがそんなことをするなんて信じられない」といった驚きの声が挙がっていると同時に「プスカシュ賞は決まりだね」、「今シーズンのベストゴールというだけでなく、この10年間で最高のゴール」、「サッカー史上最も美しいゴールの一つ」と絶賛する声で溢れている。