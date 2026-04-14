モロッコのマグリブ・フェズに所属するDFドリス・エル・ジャブリ（28）が決めた衝撃のゴールが話題となっている。



12日に行われたマグリブ・フェズ対ウィダードACの一戦でそのゴールが生まれた。スコアレスで迎えた80分、味方のロングボールをうまく処理したチームメイトからPA外でボールを受けたエル・ジャブリは足の裏でコントロールすると、なんとラボーナでミドルシュートを放ったのだ。





La Botola est simplement le meilleur championnat en Afrique



Des buts magnifiques

Des joueurs bourrés de talent

Des stades incroyables

Une réalisation au top

Et les meilleurs supporters du continent



Voilà pourquoi la Botola domine pic.twitter.com/xgXxvAoKtS — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) April 12, 2026

勢いよく放たれたボールは綺麗な弧を描き、GKが届かないゴールの左上に突き刺さった。ラボーナで蹴ったとは思えないスピードと完璧なコースに飛んだスーパーゴールにエル・ジャブリも歓喜し、チームメイトやスタジアムのファンと盛大に喜びを分かち合った。SNSでは「なぜラボーナを選んだんだ!?」、「ラボーナでこの威力？」、「センターバックがそんなことをするなんて信じられない」といった驚きの声が挙がっていると同時に「プスカシュ賞は決まりだね」、「今シーズンのベストゴールというだけでなく、この10年間で最高のゴール」、「サッカー史上最も美しいゴールの一つ」と絶賛する声で溢れている。