のと里山海道・別所岳サービスエリアのうち、能登半島地震のあと利用できない状態が続いていた輪島方面への駐車場やトイレが4月24日から利用できることになりました。

地震から2年余りが経過し、ゴールデンウイークを前に上下線の駐車場が復活することになります。

のと里山海道の別所岳サービスエリアは、能登半島地震で被災したあと、2024年7月に金沢方面への駐車場とトイレが復旧しましたが、輪島方面は利用できない状態が続いていました。

物販も5月中旬再開へ準備

金沢河川国道事務所は復旧を進めた結果、ゴールデンウイーク前の4月24日午前10時から輪島方面の駐車場とトイレが利用できることになりました。

併設されていた物販施設「奥能登山海市場」も5月中旬の営業再開を見込んでいるということです。一方、展望台の「能登ゆめてらす」は復旧のめどが立っていません。

のと里山海道では、復旧工事が進んだことで地震後に比べて所要時間がおよそ10パーセント短縮されていて、金沢河川国道事務所は、徳田大津ICと穴水ICの間の区間について3年後までの本格復旧を目指しています。