自民党の党大会で現役の自衛官が国歌を斉唱したことについて、荒井陸上幕僚長は「不適切だったとは考えていない」との見解を示しました。

荒井正芳 陸上幕僚長

「職務ではなく、私人として国歌を歌唱したものですが、自衛隊法に違反するものではなく、不適切であったとは考えておりません」

12日に開かれた自民党の党大会で、陸上自衛官が国歌を斉唱したことを問題視する声が相次いでいることについて、陸自トップの荒井陸幕長は、きょうの会見で「事前に相談があった」として、「担当部署として法律的に問題ないと確認した」と述べました。

自衛隊法では投票などの選挙権の行使をのぞく自衛隊員の政治的行為が認められておらず、野党からは「政治的中立を損ねている」など批判の声が上がるほか、自民党内からも問題視する声が上がっています。

自民党の党大会には、ほかにも1人の隊員が私人として同席していたことを明らかにしたうえで、「歌唱の支援などは当然行っていないと報告を受けている」としています。

荒井陸幕長は「結果として様々な受け止めが生じていることを鑑みて、陸上自衛隊1人1人の自覚を促すような指導を徹底していく」と述べました。