お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が14日までに公式YouTubeチャンネルを更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の“アンチ”を巡り、まさかのエピソードを明かした。

同作品は3月27日から公開となったが、前作と比べて動員数が“苦戦”していると西野は明かしている。これを自身のアンチが「大爆死」などと誇張し「狂喜乱舞している」と報告していた。

その一部の人々が劇場に足を運んでいるというが「アンチの方々ですら“良かった”って言ってくださっているのをXで見て」といい「作品に関しては冷静に評価しますっていう中で“良かったっすけどね”っていうのを見たとき、届けば刺さるんだなっていう確認が取れたんですよ」と語る。

そこで視聴者から「アンチで泣いた人がいるって」というコメントが寄せられると、西野は「“アンチが泣いた”っていうのは最大の説得力ですよね」といい「あとは本当に諦めないってことですよね。これ5年、10年諦めないってことですよ。しつこく来たなっていう、そこなんでしょうね」と、作品を広めるために全力を尽くすと宣言していた。