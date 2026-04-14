西日本の雨雲が東へ移動中です。あすは、関東から西の地方は、出かけるときに雨が降っていなくても雨具があると良さそうです。

【CGで見る】きょう14日(火)このあとの降水の予想シミュレーション

雨はいつ降るのか

あすにかけて、南の海上には東西に5000キロ以上になる前線が停滞するでしょう。まるで梅雨のような気圧配置になりそうです。このため、西日本では朝から雨で、午後も雨が降りやすいでしょう。東海は昼ごろから雨が降り出してきそうです。



関東は夕方以降雨で、夜はザーザー降りになるでしょう。東北南部では夜遅くになると雨になりそうです。

大型で猛烈な台風4号の進路

一方、マリアナ諸島付近にある台風4号は、大型で猛烈な勢力を保っています。4月にここまで発達するのは非常に珍しく、1978年以降で初めてのことです。



進路が気になりますが、今後、北上した後、進路を東寄りに変え、小笠原諸島への直撃はないでしょう。ただ、小笠原では週末、風が強まり、海上は波が高くなりそうなので、ご注意ください。

あすは日差しなく暑さは控えめ

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：13℃ 釧路： 9℃

青森 ：15℃ 盛岡：20℃

仙台 ：16℃ 新潟：17℃

長野 ：21℃ 金沢：18℃

名古屋：19℃ 東京：21℃

大阪 ：20℃ 岡山：17℃

広島 ：17℃ 松江：17℃

高知 ：21℃ 福岡：18℃

鹿児島：23℃ 那覇：28℃



きょうより低くなる所が多いでしょう。きょう夏日になった大阪では、きょうより6℃も低くなりそうです。東日本や西日本でも20℃に届かない所もあり、ここ数日に比べて暑さは控えめになるでしょう。