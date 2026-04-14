梅雨のような気圧配置に 関東は夜にザーザー降り 西日本では朝から、東海は昼ごろに雨 台風4号は大型で猛烈な勢力保つ【あす15日の天気】
西日本の雨雲が東へ移動中です。あすは、関東から西の地方は、出かけるときに雨が降っていなくても雨具があると良さそうです。
【CGで見る】きょう14日(火)このあとの降水の予想シミュレーション
雨はいつ降るのか
あすにかけて、南の海上には東西に5000キロ以上になる前線が停滞するでしょう。まるで梅雨のような気圧配置になりそうです。このため、西日本では朝から雨で、午後も雨が降りやすいでしょう。東海は昼ごろから雨が降り出してきそうです。
関東は夕方以降雨で、夜はザーザー降りになるでしょう。東北南部では夜遅くになると雨になりそうです。
大型で猛烈な台風4号の進路
一方、マリアナ諸島付近にある台風4号は、大型で猛烈な勢力を保っています。4月にここまで発達するのは非常に珍しく、1978年以降で初めてのことです。
進路が気になりますが、今後、北上した後、進路を東寄りに変え、小笠原諸島への直撃はないでしょう。ただ、小笠原では週末、風が強まり、海上は波が高くなりそうなので、ご注意ください。
あすは日差しなく暑さは控えめ
あすの各地の予想最高気温は、
札幌 ：13℃ 釧路： 9℃
青森 ：15℃ 盛岡：20℃
仙台 ：16℃ 新潟：17℃
長野 ：21℃ 金沢：18℃
名古屋：19℃ 東京：21℃
大阪 ：20℃ 岡山：17℃
広島 ：17℃ 松江：17℃
高知 ：21℃ 福岡：18℃
鹿児島：23℃ 那覇：28℃
きょうより低くなる所が多いでしょう。きょう夏日になった大阪では、きょうより6℃も低くなりそうです。東日本や西日本でも20℃に届かない所もあり、ここ数日に比べて暑さは控えめになるでしょう。