三浦透子、島倉千代子役で歌唱も担当 戸田恵梨香＆生田斗真が絶賛「ここに至るまで、どれだけの努力を」
俳優の戸田恵梨香、生田斗真、三浦透子が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
島倉千代子を演じる三浦。吹き替えなしで歌唱している。生田は「本当にすごかった」と驚き、戸田は「島倉さんの音源を流しているのかと普通に思った。『島倉さんの曲ですか？』と聞いたら『透子ちゃんが歌った曲だよ』と聞いて。鳥肌が立ちました。ここに至るまで、どれだけの努力をされてきたんだろうと感動した」と絶賛。三浦は「『島倉千代子を演じるって、どういうことでしょう？』と（撮影に）入るまでドキドキしてしまった。何か近づくためにできることはないかなと思ったので、歌を練習することを心の支えにしていた」と明かしていた。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
島倉千代子を演じる三浦。吹き替えなしで歌唱している。生田は「本当にすごかった」と驚き、戸田は「島倉さんの音源を流しているのかと普通に思った。『島倉さんの曲ですか？』と聞いたら『透子ちゃんが歌った曲だよ』と聞いて。鳥肌が立ちました。ここに至るまで、どれだけの努力をされてきたんだろうと感動した」と絶賛。三浦は「『島倉千代子を演じるって、どういうことでしょう？』と（撮影に）入るまでドキドキしてしまった。何か近づくためにできることはないかなと思ったので、歌を練習することを心の支えにしていた」と明かしていた。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。