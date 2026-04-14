◇東都大学春季リーグ第2週第1日 青学大8―0中大（2026年4月14日）

先発したエース・鈴木泰成投手（4年、東海大菅生）が8回99球を投げ、3安打無失点で今季2勝目を挙げた。

さすがは今秋ドラフト1位候補の投球だ。この日最速152キロの直球を武器に8回を3安打無失点。「最初の2回はいい感じだったけど、スピードを意識したのかボールとストライクがはっきりしていつもより三振が少なかった」。

4奪三振を「反省」するコメントにプライドがにじみ出る。リーグ通算10勝目にも「そんなに勝っているんだぐらいですかね。気にしません」と言ってのけた。

スタンドのスカウト陣は改めて潜在能力を認めた。「前回は変化球が多かったけど、きょうは直球で押し込めていた。（1位候補に）入ってくるでしょう」とロッテ・榎康弘スカウトディレクター。日本ハムの伊藤剛スカウトも「真っすぐにフォークもいいし、ポテンシャルは高い。全国を見渡してもトップクラス」と話した。

最終学年で18番を背負うことにも「絶対に勝たなきゃいけないプレッシャーはあるけど、逆にそれを楽しめるように。“チーム全員で守る”ことを意識しています」。東都大学リーグ史上初の7連覇へ、鈴木が右腕を振り抜く。