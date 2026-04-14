【ワシントン＝池田慶太】米海軍は米東部時間１３日午前１０時（日本時間１３日午後１１時）、イランの港湾や沿岸部への船舶の出入りを阻止する封鎖措置を開始した。

トランプ米大統領が記者団に明らかにした。イランは海峡を「完全に支配している」と主張しており、緊張が高まっている。

トランプ氏はＳＮＳへの投稿で、イラン側が米軍の艦艇に近づいた場合などには、「即座に排除する」と警告。ホワイトハウスでは記者団に「イランが世界を脅し、恐喝することは許さない」と述べ、イランがホルムズ海峡を事実上封鎖していることを非難した。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは１３日、１５隻超の米軍艦艇が封鎖のためにホルムズ海峡の周辺に展開中だと報じた。また、海軍関連団体「米海軍協会」のサイトによると、米軍佐世保基地（長崎県佐世保市）配備の掃海艇２隻が現在、米中央軍管内に向けて移動している。ホルムズ海峡での機雷除去に加わる可能性がある。

封鎖開始前、米中央軍は地域の船舶に対し、イランを出港する場合は通過阻止や針路変更、拿捕（だほ）を行うと通告。イランに寄港しない船舶は航行できるが、密輸品の有無などの捜索を受ける可能性があるとしている。

一方、イラン国防軍需省の報道官は１３日、国営テレビ傘下のプレスＴＶで「世界のエネルギー安全保障の危機と不安定さを更に深刻化させる」と米国の封鎖措置を批判し、「（海峡への）いかなる干渉や侵略も許さない」と強調した。