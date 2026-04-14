市川 栞キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか



北國新聞 野口強 論説委員：

4月も半ば、アウトドアのスポーツに親しむには最適な季節になってきました。

サイクリングなどもいいですが、市川さんは、サイクリングコースを回ったり、買い物で自転車を使うことはありますか。





市川：社会人になってからは車での生活に慣れて乗っていない…野口さん：私はママチャリ専門で、情けないんですが、自転車愛好者の方にとっては、石川のサイクリングロードを巡るのが、一段と楽しくなるようなニュースが飛び込んできました。きょうのテーマは、こちら。

「石川の絶景自転車道日本屈指のお墨付き」



野口さん：

石川県が「いしかわ里山里海サイクリングルート」として整備してきた加賀と能登を巡る絶景ルートが、この夏にも、日本を代表する自転車ロードとして「ナショナルサイクルルート」に 指定される見通しになりました。



市川：

ナショナルサイクルルート？どんなものがある？

野口さん：

2019年に創設され、現在は、広島から愛媛まで、瀬戸内海の島々を渡る「しまなみ海道サイクリングロード」、広大な北海道十勝平野を回る「トカプチ400」、琵琶湖沿岸を一周する「ビワイチ」といったように、サイクリストなら誰でも憧れる6つのコースが指定されている。



指定されるには▽おおむね100キロ以上

▽休憩所や宿泊施設が一定間隔で 整備されている

▽地域の魅力を満喫できる―



などの条件をクリアする必要があるということですが、ナショナルルートになると、道路や案内標識の整備なども支援が期待できるそうです。

1つ目の、目からウロコです。

「ジオから里海までぐるっと513キロ」



石川のルートは、福井県境から奥能登を経て富山までの海岸線を走る「いしかわ里海めぐりルート」と、松任海岸から手取川に沿って一里野までの「白山手取川ルート」、合わせて513キロになります。



市川：

白山手取川世界ジオパークや、世界農業遺産の能登の里山里海をぐるっと回れるんですね。

野口さん：

世界レベルの見どころが並ぶ絶景自転車道です。加賀では世界ジオパーク、能登では千里浜、巌門、千枚田など変化に富んだ景観が楽しめる。



市川：

地震で隆起した海岸を活用した復旧道路もありますね。



野口さん：

地震の脅威や防災を肌で感じられる点も、よそにない特徴。また、隣り合う富山湾岸のコースも、実は既にナショナルルートになっていて、氷見市で接続するので、二つのナショナルルートをスムーズに行き来できることも、大きな魅力付けになります。

2つ目の、目からウロコです。



「北陸の自転車レース源流は明治の大競走」



実は北陸で、歴史をさかのぼること120年、一般道路を使うスポーツの先駆けとして1906年、北國新聞社が主催し、金沢と能登、加賀を結ぶ2コースで「自転車大競走」が開かれました。まだ自転車自体も普及していなかった時代で、道路もガタガタ。それでも発着地点の尾山神社は、身動き出来ないほど応援の群衆が押し寄せ、花火が上がり、芸妓さんがチアガールのように、スタート地点で応援したそうなんです。

市川：

そうなると、石川は知られざるサイクリングの聖地と言っていいんじゃないですか。



野口さん：

その流れを引き継ぐかたちで能登半島を一周する「ツール・ド・のと」が1989年に始まった。外浦、内浦の異なる景観、海岸線や峠道が続く起伏に富んだコース、沿道の温かい声援、もてなしなど、この大会を通して能登半島が長距離スポーツに適した舞台であることが証明された。



震災では半島地形の負の側面も浮き彫りになりましたが、能登の人情に触れる大会も高い評価を受けていますし、サイクリストを迎える、もてなしの質を上げていきたいですね。

自転車と言えば反則金を取られる 「青切符」という言葉が結びつく昨今です。



市川：

4月から、ルールも厳しくなり、利用者の意識も変わってきた気がしますね。



野口さん：

もともと自転車は、自由で、健康的で、エコな乗り物です。そんな前向きなとらえ方でサイクリストとの交流を深めるためにも、ナショナルルートへの指定は大きな意味があります。地元に住む人も、ふるさとの自然を肌で感じるために、絶景ルートに挑戦してみてはいかがでしょうか。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。