レイザーラモンHG「地獄に堕ちるわよ」イベントにサプライズ登場 “細木数子役”戸田恵梨香との共演は「股間がヒヤッと」
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の戸田恵梨香が4月14日、都内で行われたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日より世界独占配信）配信記念PARTYに、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督とともに出席。お笑いタレントのレイザーラモンHGがゲストとして登場し、会場を沸かせた。
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イベントの途中、「私も来てますよ」という声とともにレイザーラモンHGがサプライズ登場。「皆様、やってきました。地獄から這い上がってきました」と挨拶し、会場を沸かせた。
21年前、細木数子とのテレビ共演が強烈な印象を残し、本作には本人役として出演しているHG。細木役の戸田との共演については「スタジオに入った瞬間いらっしゃって、股間がヒヤッとしました。心臓じゃなくて、股間がヒヤッとしました」と振り返り、「あの頃がフラッシュバックして、トラウマを思い出しました。それくらい役に入り込んでいらっしゃって、素晴らしかったです」と語った。
ステージには作中にも登場するシャンパンタワーが用意され、登壇者がシャンパンを注ぐ演出も実施。HGは「それでは戸田様よりオリジナル『地獄に堕ちるわよ』シャンパン入ります」とコールし、さらに「しっかり腰を入れて、シャンパンを注いでくださいね。こちらを見てください、戸田さん！」と呼びかけ、会場の笑いを誘っていた。
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
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◆レイザーラモンHG、サプライズ登場
イベントの途中、「私も来てますよ」という声とともにレイザーラモンHGがサプライズ登場。「皆様、やってきました。地獄から這い上がってきました」と挨拶し、会場を沸かせた。
ステージには作中にも登場するシャンパンタワーが用意され、登壇者がシャンパンを注ぐ演出も実施。HGは「それでは戸田様よりオリジナル『地獄に堕ちるわよ』シャンパン入ります」とコールし、さらに「しっかり腰を入れて、シャンパンを注いでくださいね。こちらを見てください、戸田さん！」と呼びかけ、会場の笑いを誘っていた。
◆戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
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