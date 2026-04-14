ことしのゴールデンウィークの過ごし方やその特徴を、名古屋の街の皆さんと旅行代理店に取材しました。

【写真を見る】ことしのGWは国内外とも近場の旅行が人気？ 名古屋の旅行代理店では海外予約は前年並み 国内は近畿方面のバスツアーが好評

（瀧川幸樹アナ）

「街の方は、ゴールデンウィークをどのように過ごすのか聞いていきます」

（30代）

「近場で済ませるか、（毎年GWは）キャンプに友達の家族と行くので、それがあるかないか。子どもたちの習い事があるので、その予定に合わせる」

（10代）

「友達が京都の専門学校に進学したので、友達5人で泊まりで会いに行く」

（20代）

「名古屋でやるMAZZELのライブに行く」

（60代）

「絶対GWは混むので、GW明けからベトナムに行く。友達がサーフィンやってて、一緒に行こって言われて」





ことしのGW アジア圏のツアーが人気

ことしのGWは、今月29日に始まり間に平日が挟まりますが、来月2日から6日までは5連休。中には今月29日から来月10日まで、最大12連休という人も。

そこで、名古屋の旅行代理店で伺ったところ、去年と比べてGWの海外旅行の予約数は、ほぼ同じだということでした。

（阪急交通社・中部日本営業部 古川結那さん）

「近距離で値ごろ感がある、ベトナムや韓国などのアジアのツアーも人気」



燃油高や円安の影響で、アジア圏のツアーが人気だといいます。そして…

（阪急交通社 古川さん）

Q.イラン情勢の悪化で海外旅行を控える人はいる？

「中東など外務省の危険情報レベル2、3以上の国を乗り継ぐツアーは、催行を中止している」

国内旅行は去年と比べて約1.3倍

一方、国内旅行も去年と比べて、予約数は約1.3倍と微増。



（阪急交通社 古川さん）

「近畿のバスツアーが人気。沖縄や九州も好調、日並びの影響があると思う」

中でも、日帰りバスツアーは、リーズナブルな価格で人気だと言います。とは言え、最大12連休を存分に楽しみたいというムードはあるということです。



（阪急交通社 古川さん）

Q.旅行に行きたい思いは強まっている？

「（コロナ禍などで旅行を）我慢してきた人もいると思うので、それが増加傾向に繋がっていると思う」