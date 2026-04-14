

高松市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります

弁護士は、法的トラブルについて予防から解決までを支えてくれる法律の専門家です。高松市および近隣エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関においても、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現状の問題点を整理できたり、解決までの見通しを立てやすくなったりする点がメリットです。ただし、無料相談は1回30分～1時間程度に限られる場合が多いため、事前に準備しておくことが大切です。この記事では、高松市で利用できる弁護士の無料相談窓口の特徴を中心に、相談を効果的に活用する方法や弁護士選びの注意点を解説します。

1. 高松市で弁護士に無料相談ができる窓口4選

高松市で弁護士に無料相談ができる4つの窓口と、それぞれの特徴を下表にまとめました。

1-1. 【お勧め】高松市で無料相談に対応している弁護士事務所

法的トラブルに直面した際は、無料相談を行っている弁護士事務所へ相談するのがおすすめです。高松市には初回相談が無料の事務所がありますが、2回目以降は有料となる場合が一般的です。

弁護士が扱う分野は多岐にわたり、事務所ごとに強みが異なります。自分の相談内容が対応範囲に含まれているかを、事前にウェブサイトや電話で確認しておくと安心です。

特定の分野で実績のある弁護士に相談したい方や、状況に応じた具体的な助言を求める方は、最初から弁護士事務所を利用するとよいでしょう。相談後に正式依頼へ進めるため、解決までの流れがスムーズです。

相談予約は、ウェブサイトの予約フォームやメール、電話で行います。なかには、電話やメール、LINEで直接対応している事務所もあります。

1-2. 高松市周辺の法テラス

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための公的相談窓口です。収入や資産が一定基準を下回る方を対象に、1案件につき30分×3回まで無料で法律相談を実施しています。詳細な条件は法テラスのウェブサイトで確認できます。

加えて、弁護士費用の立替払い制度も用意されているため、費用面に不安がある方でも利用しやすい制度です。

ただし、法テラスへ直接相談した場合は、担当弁護士を指定することができません。自分で弁護士を選びたい場合には、法テラスと契約している弁護士に先に連絡を取り、その弁護士を通じて法テラスを利用する方法が適しています。

高松市には以下の法テラスがあります。

1-3. 高松市周辺の弁護士会の相談窓口

香川県には、香川県弁護士会があり、県内の法律問題について幅広く相談を受け付けています。家庭内のトラブルや相続、不動産、商取引など、日常生活や事業活動に関わるさまざまな法的問題について相談することが可能です。一般法律相談は40分以内5500円（税込）の有料ですが、多重債務など一部は無料相談が受けられる場合があります。

高松市においては、香川県弁護士会の本部が設置されており、地域の主要な相談窓口として利用されています。ここでは、香川県弁護士会に所属する弁護士が法律相談に対応しており、専門的な助言を受けることができます。

法律相談を利用する場合は、事前に問い合わせを行い、予約や手続きについての確認が必要です。相談内容や実施方法、日程などの詳細については、をご確認ください。

1-4. 高松市役所の無料相談窓口

高松市では、高松市民を対象に弁護士によるを実施しています。相談は日常生活上の身近な法律問題や金銭トラブルなどについて、弁護士がアドバイスを行うものです。相談時間は30分で、年度に1回利用できます。

法律相談は、毎週火曜日および毎月第1・第3木曜日の午後1時から4時まで実施されます。また、第2・第4土曜日は午後1時から4時まで実施されます。

予約は電話で受け付けており、相談は弁護士との直接面談で行われ、電話やオンラインでの相談はできません。担当弁護士の指定はできず、相談内容によっては専門外の場合や既に他の弁護士に依頼している案件などについて、相談を受けられない場合があります。

2. 高松市の弁護士事務所で無料相談できる内容

弁護士は法律の専門家として、法的トラブルに対するアドバイスを行い、代理人として相手方との交渉や裁判手続きを担います。相続、離婚、交通事故、借金、刑事事件など、取り扱う分野が幅広いことが特徴です。

ここでは、各分野で代表的な相談内容を紹介します。

【相続】

・遺産分割について相続人間で話がまとまらない

・遺留分の権利が侵害されている

・争いを避けるために遺言書を作成したい

・故人の借金があるため相続放棄をしたい

・相続財産の調査方法を知りたい

【離婚問題】

・離婚の可否や手続きを知りたい

・財産分与について意見が対立している

・親権や養育費の条件で争いがある

・慰謝料の相場を確認したい

【交通事故】

・保険会社との交渉が進まない

・賠償金が適正かどうか確認したい

・後遺障害等級の認定について知りたい

【借金問題】

・債務整理の種類を知りたい

・毎月の返済の負担を軽減したい

・家族や会社に知られず解決したい

・過払い金の返還請求をしたい

【刑事事件】

・できるだけ早期に釈放してほしい

・無罪や執行猶予付き判決を目指したい

・不起訴処分を求めたい

・示談交渉の方法を知りたい

・逮捕された家族（本人）と面会したい

3. 弁護士が24時間電話で無料相談に対応している窓口はある？

早朝や深夜は、多くの弁護士事務所が営業時間外となります。そのため、急なトラブルが起きた場合に、すぐ弁護士へ連絡できるのか疑問に思う方もいるでしょう。ここでは、緊急性の高いケースでの対応方法について説明します。

3-1. 24時間電話で相談に対応している窓口は少ない

弁護士が24時間体制で待機し、いつでも電話相談に応じてくれる窓口はほとんどありません。一般的な法律事務所では、対応時間が限定されているのが通常です。

ただし、刑事事件など急を要するケースでは、夜間や早朝でも対応できる事務所があります。そのような事務所を探して直接連絡することで、相談できる可能性があります。

3-2. メール・LINEなら夜間や早朝の相談も可能

営業時間外に相談したい場合には、メールや問い合わせフォームを利用する方法があります。相談内容を送信しておけば、翌営業日に弁護士が確認し、回答してくれるケースが多いです。

メール相談のメリットは、伝えたい内容を整理してから送信できる点です。さらに、関連資料をデータとして添付することで、弁護士がより詳細に状況を把握でき、具体的な助言につながりやすくなります。

ただし、返信までに時間がかかることや、文章だけでは複雑な事情を十分に伝えられない可能性がある点には注意が必要です。近年では、メールに加えてLINEでの相談に対応している事務所も増えています。

3-3. 弁護士以外に24時間電話で無料相談できる窓口

たとえば「」では、電話やチャット、SNSなどを通じて24時間相談を受け付けています。生活に関する悩みやDVなど、さまざまな内容に対応しています。

ただし、対応するのは弁護士ではないため、法的な判断や具体的な解決策を示すことはできません。その点を理解したうえで利用しましょう。

4. 高松市で弁護士に無料相談するメリット

高松市で弁護士へ無料相談をすることには、主に次の4つのメリットがあります。

現状の課題や問題点を整理できる



法的なアドバイスがもらえる



問題の早期解決が図れる



弁護士の人柄や相性を確認できる

4-1. 現状の課題や問題点を整理できる

法的なトラブルに直面すると、感情的になってしまい、問題の全体像が見えなくなることがあります。そのまま放置すると、状況が一層複雑になり、解決が難しくなるおそれもあります。

弁護士に相談することで、問題を客観的に整理し、解決すべきポイントや適切な解決策を明確にできるでしょう。

4-2. 法的なアドバイスがもらえる

法的トラブルを適切に処理するには、法律の知識が欠かせません。弁護士から法的根拠に基づく助言を受けることで、問題解決に向けた適切な対応方針を立てることが可能になります。

4-3. 問題の早期解決が図れる

早期に弁護士へ相談することで、証拠の確保や事実関係の整理などの初動対応を迅速に行えます。問題が深刻化する前に対処できるため、結果的に早期解決を目指しやすくなります。

正式依頼後は、弁護士が代理人として相手との交渉を行います。法律に基づいた主張を行えるため、交渉が円滑に進む可能性が高まります。精神的な負担の軽減にもつながる点が大きな利点です。

4-4. 弁護士の人柄や相性を確認できる

弁護士は一人ひとり、これまでの経歴や性格、専門分野に違いがあります。無料相談を利用すれば、自分に適した弁護士かどうかを見極めることができます。

交渉や裁判など長期的な対応が必要なケースでは、依頼者との信頼関係が重要です。相性や話しやすさを確認し、複数を比較して検討することが大切です。

5. 高松市で弁護士に無料相談する際に注意すべきポイント

高松市で弁護士の無料相談を利用する際には、主に次の3つの点に気をつけましょう。

複雑な案件には対応してもらえないこともある



無料相談の時間が短い



担当する弁護士を選べない

5-1. 複雑な案件には対応してもらえないこともある

自治体や弁護士会などが提供する無料相談では、複雑な事案に対して踏み込んだ助言を得られないケースが多いです。その場で受けられるのは、一般的な法律知識や制度の説明にとどまる可能性があります。

具体的な解決策を知りたい場合は、最初から弁護士事務所に相談することが重要です。2回目以降の有料相談も利用しながら、十分に時間をかけて弁護士と相談しましょう。

5-2. 無料相談の時間が短い

無料相談は1回あたり30分～1時間程度と、相談時間が限られているのが一般的です。限られた時間を効果的に活用するには、自分の状況や確認したい点を整理し、要点を絞って説明することが大切です。

相続の相談では、相続人や財産に関する資料を用意しておくことで、弁護士が相談内容を把握しやすくなります。必要な資料については、事前に弁護士へ問い合わせておくとよいでしょう。

5-3. 担当する弁護士を選べない

自治体や弁護士会が実施する公的な相談窓口では、担当弁護士を自分で選ぶことはできません。そのため、相談分野の経験が十分でない弁護士が対応する可能性もあります。

一方で、弁護士事務所に直接相談する場合は、相談内容に強い分野を持つ事務所を選択できます。得意分野の情報は、各事務所のウェブサイトなどで事前に確認しておきましょう。

6. 高松市で無料相談ができる弁護士の探し方

高松市内で無料相談が可能な弁護士を探す方法を紹介します。

6-1. インターネットやマップで検索する

Yahoo!などの検索エンジンを活用すれば、高松市内の弁護士事務所を幅広く探せます。「高松市 相続 弁護士」「高松市 離婚 弁護士」といった語句で検索することで、得意分野を絞って事務所を見つけることが可能です。

さらに、通いやすさを重視する場合は、地図アプリで検索する方法も効果的です。

6-2. ポータルサイトを活用する

条件を指定して効率よく探す場合は、弁護士ポータルサイトの活用がおすすめです。事務所のプロフィールや実績が掲載されているため、複数の事務所を比較できます。

相続であれば「相続会議」、離婚や男女問題であれば「離婚のカタチ」、借金相談であれば「債務整理のとびら」を利用すると、専門分野に強い弁護士を見つけやすくなります。

エリアや相談内容のほか「初回相談無料」「土日祝OK」などの条件も設定が可能です。無料で利用できるため、積極的に活用しましょう。

6-3. 知人や友人から紹介してもらう

知人や友人の紹介を受けることで、信頼できる弁護士に出会える可能性があります。弁護士側も、以前に依頼を受けた人からの紹介であれば安心して対応しやすく、初回から円滑なコミュニケーションが期待できます。

ただし、紹介された弁護士が自分の相談内容に十分な知識や経験を有しているかどうかは、依頼前に確認しておくことが重要です。

7. 高松市で弁護士の無料相談を有効活用するコツ

高松市で弁護士の無料相談を有効に使うためのポイントを解説します。

7-1. 相談前に資料や質問を準備しておく

相談に臨む前に、確認したい事項や目指す結果を整理しておきましょう。メモに書き出しておけば、相談中に伝え忘れることを防げます。また、関係資料を持参することも大切です。相続の相談では、遺言書や相続人が分かる戸籍謄本、財産目録などを準備しておくと安心です。

弁護士にとっても、問題の内容や希望する解決方法が明確であれば、より具体的で適切なアドバイスをしやすくなります。

7-2. 複数の事務所を比較する

依頼を検討している場合は、複数の弁護士事務所で無料相談を受け、対応内容や弁護士との相性、費用の差などを総合的に判断しましょう。同じ質問を行い、助言の内容や説明の分かりやすさを比較するのも有効です。

無料相談を受けたからといって、必ず依頼する必要はありません。後悔を防ぐためにも、事務所選びは慎重に進めることが大切です。

7-3. 早い段階で相談する

法的なトラブルが生じた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。自分だけの判断で対応を続けると、取り返しのつかない状況に発展したり、不利な立場に置かれたりする可能性があります。

問題が深刻になってからでは、無料相談の範囲内では対応が難しくなることもあります。迷ったら、まず弁護士の無料相談を活用することを検討しましょう。

8. 高松市で弁護士の無料相談窓口に関連して、よくある質問

Q. 無料相談だと、有料相談と比べて手を抜かれる？

無料相談だからといって、弁護士が不十分な対応をすることは基本的にありません。多くの弁護士は、無料相談を信頼を得るための重要な機会と考え、丁寧に対応しています。

助言の質は相談料の有無ではなく、弁護士の知識や経験に左右されます。複数の事務所に相談し、自分に合う弁護士を見つけましょう。

Q. 無料相談後に、正式な契約を強引に営業されることはある？

無料相談を受けたあと、その弁護士へ正式に依頼するかどうかを決めるのは相談者本人です。弁護士側から強引に契約を迫られることは、通常ありません。

Q. 弁護士の無料相談は何回でもできる？

無料相談には、時間や回数の制限が設けられているのが一般的です。多くの弁護士事務所では初回相談のみ無料で、2回目以降は費用が発生します。

ただし、事務所や相談内容によっては、回数の制限を設けずに無料で対応している場合もあります。事前に条件を確認しておくと安心です。

Q. 弁護士のランキングや口コミは弁護士選びの参考になる？

弁護士のランキングや口コミは、あくまで参考材料の一つとして活用し、すべてをそのまま信じないことが重要です。インターネット上の評価だけで、弁護士の実力や相性が判断できるとは限りません。

実際に事務所を訪れ、説明の分かりやすさや人柄、話しやすさなどを自分で確認することが、最も確実な方法といえるでしょう。

9. まとめ 依頼を検討しているなら弁護士事務所への相談がお勧め

法的なトラブルや悩みが生じた場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。高松市やその周辺では、弁護士事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスでも無料相談が行われています。

相談時間は限られているため、事前に質問内容や必要な資料を準備しておくと安心です。具体的な助言を受けることで、解決に向けた道筋が明確になるでしょう。

自分に合った弁護士を見つける際は「相続会議」「離婚のカタチ」「債務整理のとびら」などのポータルサイトを活用してみてください。無料相談に対応している事務所も多数掲載されています。

（記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています）