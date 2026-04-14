田村健太郎＆中島歩、戸田恵梨香を巡り火花散らす 「本当に好きになっちゃう」
俳優の田村健太郎と中島歩が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。主演の戸田恵梨香を巡って火花を散らす一幕があった。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
田村は戸田演じる細木数子の玉の輿の結婚相手・三田、中島は細木に近づく謎の男・須藤を演じる。
中島は「魅了できるように誠心誠意頑張りました。かっこつけて、弱いところ見せちゃったりして」と役に励んだことを語った。戸田は「多くは語らないけど魅力的過ぎて、本当に好きになっちゃう。数子自身、『だまされてもいいわ』と言いますが、本当に騙されてもいいくらい魅力的」と須藤にメロメロの様子。
田村も負けじと「僕はストレートに愛情表現していますからね」とアピールし、戸田を巡って火花を散らした。そんな田村に対して戸田は「三田さんはお花から顔を出すところが大好き。かわいくてキュンキュンしました」と話し、“多くを語らない須藤”と“かわいさあふれる三田”の正反対の魅力を感じていた。
イベントでは忘れられないシーンについての話題に。戸田は「初夜を共にするシーン」を忘れられないシーンに挙げた。該当シーンの撮影では、田村だけが汗だくの状態だったという。しかし、カメラには汗が映っておらず監督とカメラマンがヘアメイクに「汗をもっと（ちょうだい）」とスプレーなどで汗の演出するように要求したが、それでも足りず最終的には「（汗の）玉」を要求して何とか撮影を進めたそう。戸田は「映像で見るといい感じなんですよ。ぜひ見ていただきたい」と作品をアピールした。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、三浦透子、細川岳、瀧本智行監督も参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
田村は戸田演じる細木数子の玉の輿の結婚相手・三田、中島は細木に近づく謎の男・須藤を演じる。
中島は「魅了できるように誠心誠意頑張りました。かっこつけて、弱いところ見せちゃったりして」と役に励んだことを語った。戸田は「多くは語らないけど魅力的過ぎて、本当に好きになっちゃう。数子自身、『だまされてもいいわ』と言いますが、本当に騙されてもいいくらい魅力的」と須藤にメロメロの様子。
イベントでは忘れられないシーンについての話題に。戸田は「初夜を共にするシーン」を忘れられないシーンに挙げた。該当シーンの撮影では、田村だけが汗だくの状態だったという。しかし、カメラには汗が映っておらず監督とカメラマンがヘアメイクに「汗をもっと（ちょうだい）」とスプレーなどで汗の演出するように要求したが、それでも足りず最終的には「（汗の）玉」を要求して何とか撮影を進めたそう。戸田は「映像で見るといい感じなんですよ。ぜひ見ていただきたい」と作品をアピールした。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、三浦透子、細川岳、瀧本智行監督も参加した。