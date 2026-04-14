戸田恵梨香、瀧本監督をガン詰め疑惑？ 本人が反論「私が常に文句を言っている人みたい」
俳優の戸田恵梨香、瀧本智行監督が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
撮影秘話を語ることに。瀧本監督は「半年撮影していたので、いろいろあるんですが…。1個だけ挙げると最終回のラスト15分。どう着地すればいいのか、ものすごく悩んだ。撮影前から悩んで。撮影の1ヶ月ぐらい前に、とりあえずのシナリオができた。『これじゃないんだよな』と思いながら出したんです。それを読んだ戸田さんに、めっちゃ詰められまして。『これでいいんですか？監督のやりたいことは、これなんですか？』と詰められた。納得したのが撮影の2日前だった」と暴露した。
戸田は「2ヶ月ぐらいにわたって宣伝させていただいているんですけど（撮影のエピソードは）この話ばっかりなんですよ！私が常に文句を言っている人みたい。キレキャラにしたいんですか？」と再び詰めて、瀧本監督は「そんなことはないんです。面白いかなと思って…」としょんぼりして笑いが起きていた。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳も参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
撮影秘話を語ることに。瀧本監督は「半年撮影していたので、いろいろあるんですが…。1個だけ挙げると最終回のラスト15分。どう着地すればいいのか、ものすごく悩んだ。撮影前から悩んで。撮影の1ヶ月ぐらい前に、とりあえずのシナリオができた。『これじゃないんだよな』と思いながら出したんです。それを読んだ戸田さんに、めっちゃ詰められまして。『これでいいんですか？監督のやりたいことは、これなんですか？』と詰められた。納得したのが撮影の2日前だった」と暴露した。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳も参加した。