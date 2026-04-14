３月２９日に最終回を迎えた日曜劇場「リブート」の公式Ｘが１４日、更新され、松山ケンイチの最終回出演は、当初予定されていなかったことが明かされた。

松山は４月７日にスタートしたＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜、後１０・００）で寿司職人を演じている。

リブート公式Ｘでは、「１話 儀堂と早瀬の森の中のシーン 日が落ちる前から入念にリハーサルを行い、あのシーンが完成しました 実は松山さん、２度オールアップしてるんです。というのも最終回の出演は撮影途中で決まり、その時にはすでに松山さんはアップした後だったので、急遽スケジュールの相談。時すでにおスシとはならずに調整つきました。」と撮影のウラ話を、松山の出演ドラマに見事にひっかけながら、紹介。「今は寿司屋に転職してるようで、今日のよる１０時に握ってくれるようです」とまとめた。

松山は公式Ｘを新しいアカウント名「火曜ドラマ鮨リブート毎週火曜よる１０時放送」にリブートしており、１４日、「リブート公式！いつまでおかわりやってんだ！君たちが暴れているせいで未だにリブートの事言われるよ感謝祭の時も今田さんに言われたよもうケーキ職人じゃなくて鮨職人になってるから頭こんがらがっちゃったよ君たちがいつまでも暴れてるなら私も暴れますよまたリブートして鈴木亮平と小手伸也に突撃しますよ？それを回避したいなら今日放送の傑作鮨ドラマの宣伝を上手に上品な感じでおかわりリブートの投稿に紛れ込ませて宣伝しろくだい」と訴えていた。

これにリブート公式が見事に切り返している。