先行販売の“パンダピングー”がかわいすぎる！「ピングー」POP UP STOREがヤマシロヤに登場
2026年4月18日(土)から5月6日(振休)まで、上野のおもちゃ・ホビー専門店「ヤマシロヤ」6階イベントスペースで「PINGU(TM) POP UP STORE in ヤマシロヤ」が開催される。上野にちなんだパンダ姿の新作マスコットの先行販売や、ピングーとの2ショットが撮れるグリーティング撮影会など、ファンにはたまらない内容がぎゅっと詰まっている。
【画像】パンダになったピングーがかわいすぎる！先行販売の新作マスコットを見る
スイスの映像作家オットマー・グットマンが生み出した「ピングー」は、1980年に原型となるテストフィルムが制作されて以降、世界155以上の国と地域で愛されてきたストップモーション・アニメーション。2025年に誕生45周年を迎え、そのあたたかみのあるクレイアートの世界観が今あらためて注目を集めている。
■上野先行販売！パンダピングー＆パンダピンガが先行販売
今回のPOP UP STOREで見逃せないのが、上野にちなんだ完全新作の「ねそべりマスコット パンダピングー」(1760円)と「ねそべりマスコット パンダピンガ」(1760円)。パンダの着ぐるみを着たピングーとピンガが、ころんと寝そべった姿でお披露目される。上野ならではの特別なピングーマスコットを、ここヤマシロヤでいち早く手に入れよう。
■3300円以上の購入で“ヘッドホンピングー”のオリジナルショッパーがもらえる
ピングーグッズを3300円以上購入すると、ノベルティとしてオリジナルデザインのショッパーが1会計につき1点プレゼントされる。ショッパーの表面には、ヘッドホンをつけたピングーのビジュアルが、裏面はピングーの世界に登場する小物がちりばめられている。なくなり次第終了なので、狙っている人は早めに足を運びたい。
■ピングーと2ショットが撮れる！グリーティング撮影会も開催
会期中の2日間、2026年4月25日(土)と5月5日(祝)には、ピングーが登場するグリーティング撮影会を開催。時間は各日とも1回目が13時から、2回目が15時から。当日POP UP STOREでピングーグッズを2000円以上購入した人に、参加券が1枚配布される仕組みだ。
ただし参加できるのは各回先着20組まで。参加券は先着順で、なくなり次第配布終了となるので注意したい。カメラなどの機材は各自持参が必要だが、2ショット撮影はスタッフがサポートしてくれる。小学6年生までの子どもは1名まで付き添いが可能。
■JR上野駅「PLATFORM13」をピングーがジャック！
同時開催の企画として、JR上野駅13番線ホームに設置された全長約100メートルの大型映像設備「PLATFORM13」で、ピングーの世界観を楽しめる映像コンテンツが配信される。さらに、上野駅構内のポレイア広場にはピングーのフォトスポットが登場。放映期間は2026年4月27日(月)から5月3日(祝)まで、時間は8時から21時30分まで(輸送障害時など停止の可能性あり)。
上野駅のホーム、ポレイア広場、そしてヤマシロヤ。ピングーに会える場所が街のあちこちに広がるこの機会に、足を運んでみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります
(C)2026 JOKER.
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■上野先行販売！パンダピングー＆パンダピンガが先行販売
今回のPOP UP STOREで見逃せないのが、上野にちなんだ完全新作の「ねそべりマスコット パンダピングー」(1760円)と「ねそべりマスコット パンダピンガ」(1760円)。パンダの着ぐるみを着たピングーとピンガが、ころんと寝そべった姿でお披露目される。上野ならではの特別なピングーマスコットを、ここヤマシロヤでいち早く手に入れよう。
■3300円以上の購入で“ヘッドホンピングー”のオリジナルショッパーがもらえる
ピングーグッズを3300円以上購入すると、ノベルティとしてオリジナルデザインのショッパーが1会計につき1点プレゼントされる。ショッパーの表面には、ヘッドホンをつけたピングーのビジュアルが、裏面はピングーの世界に登場する小物がちりばめられている。なくなり次第終了なので、狙っている人は早めに足を運びたい。
■ピングーと2ショットが撮れる！グリーティング撮影会も開催
会期中の2日間、2026年4月25日(土)と5月5日(祝)には、ピングーが登場するグリーティング撮影会を開催。時間は各日とも1回目が13時から、2回目が15時から。当日POP UP STOREでピングーグッズを2000円以上購入した人に、参加券が1枚配布される仕組みだ。
ただし参加できるのは各回先着20組まで。参加券は先着順で、なくなり次第配布終了となるので注意したい。カメラなどの機材は各自持参が必要だが、2ショット撮影はスタッフがサポートしてくれる。小学6年生までの子どもは1名まで付き添いが可能。
■JR上野駅「PLATFORM13」をピングーがジャック！
同時開催の企画として、JR上野駅13番線ホームに設置された全長約100メートルの大型映像設備「PLATFORM13」で、ピングーの世界観を楽しめる映像コンテンツが配信される。さらに、上野駅構内のポレイア広場にはピングーのフォトスポットが登場。放映期間は2026年4月27日(月)から5月3日(祝)まで、時間は8時から21時30分まで(輸送障害時など停止の可能性あり)。
上野駅のホーム、ポレイア広場、そしてヤマシロヤ。ピングーに会える場所が街のあちこちに広がるこの機会に、足を運んでみてほしい。
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