【静岡県】″日本渚100選″の絶景白浜が目の前に広がる。南伊豆の静かな保養地「弓ヶ浜温泉」の魅力とは？

【静岡県】″日本渚100選″の絶景白浜が目の前に広がる。南伊豆の静かな保養地「弓ヶ浜温泉」の魅力とは？