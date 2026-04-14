【静岡県】″日本渚100選″の絶景白浜が目の前に広がる。南伊豆の静かな保養地「弓ヶ浜温泉」の魅力とは？
弓ヶ浜温泉は、伊豆三大美浜の1つに数えられる名勝「弓ヶ浜」のすぐ側に位置する温泉地です。約1.3kmにわたって弓の弧を描くように続く白浜と青松のコントラストは、日本渚100選にも選ばれたほどの美しさを誇ります。
泉質は「塩化物泉（ナトリウム・カルシウム塩化物泉）」で、無色透明ながらも舐めると少し塩辛く、海辺の温泉であることを実感させてくれます。このお湯は、神経痛、筋肉痛、婦人病、冷え性などに効能があるとされています。
2026年の今も、大規模な観光施設に囲まれることなく、自然のままの穏やかな海景色と波音を楽しみながら、心ゆくまでくつろげる静かな保養地として高い人気を保っています。
ゆったりとした時間を過ごすなら、地元の農水産物が並ぶ道の駅「下賀茂温泉 湯の花」での買い物や、併設された足湯での休憩がおすすめです。また、約100種のアロエを見学できる「南伊豆アロエセンター」など、南国情緒を感じさせる施設も点在しています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質は「塩化物泉（ナトリウム・カルシウム塩化物泉）」で、無色透明ながらも舐めると少し塩辛く、海辺の温泉であることを実感させてくれます。このお湯は、神経痛、筋肉痛、婦人病、冷え性などに効能があるとされています。
「弓ヶ浜温泉」周辺には何がある？温泉地の周辺には、伊豆の自然の神秘を感じられるスポットが充実しています。波の侵食によって天窓がハートの形に見えると話題の「龍宮窟」や、傾斜30度の砂のゲレンデでソリ遊びを楽しめる「田牛サンドスキー場」は、アクティブに楽しみたい方に最適です。
ゆったりとした時間を過ごすなら、地元の農水産物が並ぶ道の駅「下賀茂温泉 湯の花」での買い物や、併設された足湯での休憩がおすすめです。また、約100種のアロエを見学できる「南伊豆アロエセンター」など、南国情緒を感じさせる施設も点在しています。
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