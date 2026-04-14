「動くことを恐れないで」ぱーてぃーちゃん・信子、33歳で高校入学した理由明かす「本当にカッコいい」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子さんは4月13日、自身のInstagramを更新。話題となっていた“高校への入学”について、その真意と詳細を明かしました。
【投稿】ぱーてぃーちゃん・信子が高校へ入学した理由
さらに「人生において夢でも何でも、学び直したいとか、これをやりたいと思った大人の皆に、今からでも『遅いってことは無いんだよ』って、『動くことを恐れないで』って伝えたくて」と、公表に至った思いも語っています。
ファンからは「私も新生活が始まりそうなので、一緒に頑張る」「学びたいと思ってこんなに忙しいのに行動できるのがすごいです」「入学おめでとうございます 素敵です」「これから高校生活の投稿もしてくれそう」「信子本当に偉いよー！！！！！！信子ならやれるよ！！！！」「新たなる挑戦本当にカッコいいです」など、さまざまな声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】ぱーてぃーちゃん・信子が高校へ入学した理由
「高校生活の投稿もしてくれそう」信子さんは「この度、改めて学びたい欲に駆られて、とりま高校入学することにしまんた」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は、「入学式」と書かれた看板の前で満面の笑みを浮かべピースサインを決める姿を披露しています。入学のきっかけについては「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたんだけど、それならまず高校行っちゃうかと思って入学を決意しました」と説明。
ファンからは「私も新生活が始まりそうなので、一緒に頑張る」「学びたいと思ってこんなに忙しいのに行動できるのがすごいです」「入学おめでとうございます 素敵です」「これから高校生活の投稿もしてくれそう」「信子本当に偉いよー！！！！！！信子ならやれるよ！！！！」「新たなる挑戦本当にカッコいいです」など、さまざまな声が集まっています。
幅広い分野で活躍中2025年4月28日には「2025年3月7日付けで!! このうちが!! 大分市魅力発信アンバサダーに就任したんだじょおおおおおおおお」と喜びをつづり、6枚の写真を公開した信子さん。委嘱状を掲げ、とてもうれしそうな様子です。新たな挑戦をスタートさせた今後の活躍も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)