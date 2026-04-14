東部海域の「海底化学元素マップ」を初めて発表―中国

中国地質調査局はこのほど、過去20年近くの中国東部海域の海洋地質調査成果を初めて発表し、詳細な「海底化学元素マップ」を作成した。これは沿岸地域および海域の空間計画、生態系環境保護、資源探査などの関連業務に対し、精度の高いデータ支援を提供するものだ。

今回の体系的な調査研究では、研究チームが統合した表層堆積物の実測データおよび機械学習データが2万地点を超えた。これにより、中国東部海域において、これまでで最もカバー範囲が広く、データの次元が最も充実し、信頼性が最も高い地球化学データセットが構築された。陸域から海洋に至る堆積物の全過程に対する地球化学解析を実現し、いわば海底に対する包括的な「元素の健康診断」を行ったことになる。最終的に研究者は鉄、マンガン、銅、レアアースなど数十種類の化学元素について、その位置、含有量、分布パターンを図示し、「中国東部海域堆積物地球化学図集」としてまとめ、中国東部海域の海洋開発と保護のための「総合ナビゲーションマップ」を作り上げた。

中国自然資源部中国地質調査局青島海洋地質研究所の竇衍光（ドウ・イエングアン）研究員は、「元素の分布を通じて、汚染区域や生態的に敏感な区域を迅速に特定し、海洋生態保護レッドラインの設定、海洋汚染およびリスクの管理を可能にしている。また、海底鉱物資源の位置を正確に特定できるため、やみくもな探査を減らすことができる。さらに、科学者が海洋の過去と現在を読み解き、地球の進化における秘密を解明するためのデータ支援を提供することで、科学研究の利便性も高まる」としている。

中国東部海域には、渤海、黄海、東中国海などが含まれ、ユーラシア大陸と太平洋を結ぶ重要な海域となっている。今回の研究は、中国東部海域における堆積物地球化学の体系的マッピングの空白を埋めるものであり、世界の縁辺海研究分野における中国の学術的発言力を大きく高めるものとなった。（提供/人民網日本語版・編集/YF）