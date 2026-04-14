マクドナルド、期間限定でチキンタツタ発売！ 『機動戦士ガンダム』とのコラボ「最高潮にハッピーなアムロ！」
マクドナルド公式X（旧Twitter）は4月14日に投稿を更新。期間限定「チキンタツタシリーズ」の発売を告知しました。
【写真】チキンタツタのラインアップ
コメントでは「チキンタツタ待ってたわー！明日絶対行く」「ついに明日発売ですね！」「この期間毎日3個食べる」「これは最高潮にハッピーなアムロ！」「アム郎で脳内再生」「絶対に買って出勤する」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】チキンタツタのラインアップ
4月15日より期間限定発売「チキンタツタ、いきまーす！ 明日、4/15(水)発売」とつづり、画像を1枚載せている同アカウント。「ついに明日だ！い…やっほー！」のキャッチコピーと共に、人気作品『機動戦士ガンダム』のワンシーンが描かれた期間限定のビジュアルとなっています。ラインアップはチキンタツタに加え、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」の3種類です。
ガンダムのCMも公開中同日からは新テレビCMも放送中です。完全新作オリジナルアニメーションとのこと。マクドナルドの公式YouTubeチャンネルにて動画は公開中のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)