マクドナルド、期間限定でチキンタツタ発売！ 『機動戦士ガンダム』とのコラボ「最高潮にハッピーなアムロ！」

マクドナルド、期間限定でチキンタツタ発売！ 『機動戦士ガンダム』とのコラボ「最高潮にハッピーなアムロ！」