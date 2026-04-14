「計算力」と「閃き」を同時に鍛える、シンプルながらも奥が深い穴埋め算数クイズです。どの記号を入れればぴったり「44」にたどり着くか、パズルを解く感覚で挑戦してみてください。

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日々の隙間時間に実践したい「脳トレ算数クイズ」！

「難しい計算は苦手……」という人でも大丈夫。パズルのピースをはめるような柔軟な発想があれば、スッと正解が見えてくるはずです。

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

6 □ 8 □ 4 = 44

ヒント：まずは最初の2つの数字を掛け算して、大きな数字を作ってみると「44」に近づけるかもしれません！

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正解：× と −

正解は「× と −」でした。

▼解説
6 × 8 = 48
48 − 4 = 44

まずは大きな数字を作り、そこから微調整していくのが正解への近道です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります. 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)