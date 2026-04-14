【算数クイズ】直観力を試そう！ 「6 □ 8 □ 4 = 44」に当てはまるのは何？
日々の隙間時間に実践したい「脳トレ算数クイズ」！
「難しい計算は苦手……」という人でも大丈夫。パズルのピースをはめるような柔軟な発想があれば、スッと正解が見えてくるはずです。
6 □ 8 □ 4 = 44
ヒント：まずは最初の2つの数字を掛け算して、大きな数字を作ってみると「44」に近づけるかもしれません！
答えを見る
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▼解説
6 × 8 = 48
48 − 4 = 44
まずは大きな数字を作り、そこから微調整していくのが正解への近道です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります. 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「難しい計算は苦手……」という人でも大丈夫。パズルのピースをはめるような柔軟な発想があれば、スッと正解が見えてくるはずです。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
6 □ 8 □ 4 = 44
ヒント：まずは最初の2つの数字を掛け算して、大きな数字を作ってみると「44」に近づけるかもしれません！
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正解：× と −正解は「× と −」でした。
▼解説
6 × 8 = 48
48 − 4 = 44
まずは大きな数字を作り、そこから微調整していくのが正解への近道です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります. 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)