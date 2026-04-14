登山シーズンが到来します。

山での事故を防ぐため、県警の山岳遭難救助隊の今シーズンの活動が始まりました。



14日午後、金沢市内の県警ヘリポートに集まった警察官たち。

「整列！」



山の遭難者の捜索や救助を目的に結成された「山岳遭難救助隊」です。

若手の警察官や県警ヘリの運用にあたる航空隊員など24人で構成されています。

まもなく迎える本格的な登山のシーズンに向け「発隊式」が行われたあと県警のヘリコプターを使った訓練が行われました。





平本 駿介 記者：「山の中で遭難した負傷者を助け出す今から訓練が行われます」

地上にいる隊員がヘリに合図を送りケーブルで負傷者を吊り上げる流れを確認していました。

石川県警によりますと去年、県内の山で遭難した人は39人でそのうち3人が亡くなっています。

また60歳以上の高齢者は全体の6割を占めているということです。



山岳遭難救助隊・米倉徹 隊長：

「いかなる困難な状況下においても遭難者に寄り添った適切な部隊活動できるよう訓練してまいりたい」

「登山経歴がある方でも現在の自分の体力、技術に見合った登山を心掛けていただきたい」

県警では食料やマップなど基本的な装備のほかに、登山道を複数人で歩くことや現在地を把握するため地図アプリなどを活用してほしいと呼び掛けています。