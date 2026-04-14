市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

15日水曜日は、朝 雨が降っていなくても、加賀では、傘を忘れずに。

16日木曜日からは、晴れの日 が多く、気温は 高めでしょう。

小野：

15日朝9時の 予想天気図です。

日本の南に、前線が停滞し、低気圧が 進んできます。県内は、午後から、これらに近い 加賀地方で雨が降るでしょう。

小野：

雨と風の予想です。朝7時、雨は まだ遠くです。

足早に、正午には県内に近付いて来ます。

午後になると、雨は加賀地方を中心に広がるでしょう。



ただ、16日に日付けが変わる頃には止んでいるでしょう。

小野：

気象台の 週間予報です。

15日、雨が降るのは加賀地方が中心で、能登では、降らない所もあるでしょう。

16日木曜日は、加賀は、はじめ 雲が多めですが、能登では、朝から晴れるでしょう。

週末の土曜日は、雲が広がりますが、日曜・月曜は、晴れるでしょう。

いまの時期、金沢の最高気温は 18度、最低気温は 9度くらいですので、平年より高い日が多いでしょう。



市川：

15日は、朝 雨が降っていなくても、傘を持っていったほうがいいですね。