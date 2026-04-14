【お天気どうなる】15日、加賀では傘を忘れずに…16日からは晴れて気温も上昇
市川 栞キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
天気のポイントです。
小野：
15日水曜日は、朝 雨が降っていなくても、加賀では、傘を忘れずに。
16日木曜日からは、晴れの日 が多く、気温は 高めでしょう。
小野：
15日朝9時の 予想天気図です。
日本の南に、前線が停滞し、低気圧が 進んできます。県内は、午後から、これらに近い 加賀地方で雨が降るでしょう。
小野：
雨と風の予想です。朝7時、雨は まだ遠くです。
足早に、正午には県内に近付いて来ます。
午後になると、雨は加賀地方を中心に広がるでしょう。
ただ、16日に日付けが変わる頃には止んでいるでしょう。
小野：
気象台の 週間予報です。
15日、雨が降るのは加賀地方が中心で、能登では、降らない所もあるでしょう。
16日木曜日は、加賀は、はじめ 雲が多めですが、能登では、朝から晴れるでしょう。
週末の土曜日は、雲が広がりますが、日曜・月曜は、晴れるでしょう。
いまの時期、金沢の最高気温は 18度、最低気温は 9度くらいですので、平年より高い日が多いでしょう。
市川：
15日は、朝 雨が降っていなくても、傘を持っていったほうがいいですね。