戸田恵梨香、生田斗真にエスコートされレッドカーペット降臨 美背中輝く華やかゴールドドレス姿【地獄に堕ちるわよ】

戸田恵梨香、生田斗真にエスコートされレッドカーペット降臨 美背中輝く華やかゴールドドレス姿【地獄に堕ちるわよ】