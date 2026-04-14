戸田恵梨香、生田斗真にエスコートされレッドカーペット降臨 美背中輝く華やかゴールドドレス姿【地獄に堕ちるわよ】
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の戸田恵梨香、俳優の生田斗真が4月14日、都内で行われたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日より世界独占配信）配信記念PARTYに、伊藤沙莉、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督とともに出席。
【写真】37歳国民的女優、美背中ざっくりドレスでイケメン俳優がエスコート
ナイトクラブをイメージした会場で、ダンサーたちがパフォーマンスを披露すると、キャスト陣が続々とステージに登場。戸田と生田は会場後方から現れ、生田のエスコートで階段を降りてレッドカーペットへ降臨した。
2人は客席の間を歩きながらステージに登壇。戸田は、きらびやかなゴールドのドレスをまとい、大胆に背中が開いたデザインで美しいバックスタイルを披露した。
細木数子を演じる戸田は、配信前からすでに盛り上がりを見せている本作について「こんな風に褒めてくださって、本当に嬉しいなと思ってるんですけど、今回自信ありません」と吐露。「自分の中でずっと試行錯誤をし続けて、クランクアップのギリギリまで試行錯誤をし続けてしまった役です」「皆さん細木数子さんのことを知っていると思うので、実際に今生きている人たちが見てた人、知っている人を演じるってここまで責任が重いのかって」と撮影時の思いを語った。
続けて、美術監督の巨匠とも言われる原田満生氏も不安を口にしていたと明かし「そんな人がそういうことを言うんだなっていうのが、ちょっとびっくりしたことで」とコメント。「ずっと不安を抱えてたんですけど、こうやって不安を抱えるからこそ、次のステップを見つけられて、また今回の経験を経て自分は成長していけるんだっていうことを、この作品を通して感じることができました」と振り返った。
最後には「本当に皆様の熱量がすごくて、命を削って作り上げた作品ですので、その熱量が画面を通して伝わると思うので、その熱量を届けられたらなと思いますし、細木数子っていうものを忘れて、このドラマを素直に楽しんでいただけたらなという風に思っています」と呼びかけた。
この日は、21年前に細木数子とのテレビ共演が話題を呼び、本作にも本人役で出演したレイザーラモンHGもゲストとして登場。そのほか、撮影にまつわるトークや観客とのクイズ企画などを展開し、会場を盛り上げた。
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
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【写真】37歳国民的女優、美背中ざっくりドレスでイケメン俳優がエスコート
◆戸田恵梨香、生田斗真にエスコートされ登場
ナイトクラブをイメージした会場で、ダンサーたちがパフォーマンスを披露すると、キャスト陣が続々とステージに登場。戸田と生田は会場後方から現れ、生田のエスコートで階段を降りてレッドカーペットへ降臨した。
◆戸田恵梨香、細木数子役に「自信ありません」
細木数子を演じる戸田は、配信前からすでに盛り上がりを見せている本作について「こんな風に褒めてくださって、本当に嬉しいなと思ってるんですけど、今回自信ありません」と吐露。「自分の中でずっと試行錯誤をし続けて、クランクアップのギリギリまで試行錯誤をし続けてしまった役です」「皆さん細木数子さんのことを知っていると思うので、実際に今生きている人たちが見てた人、知っている人を演じるってここまで責任が重いのかって」と撮影時の思いを語った。
続けて、美術監督の巨匠とも言われる原田満生氏も不安を口にしていたと明かし「そんな人がそういうことを言うんだなっていうのが、ちょっとびっくりしたことで」とコメント。「ずっと不安を抱えてたんですけど、こうやって不安を抱えるからこそ、次のステップを見つけられて、また今回の経験を経て自分は成長していけるんだっていうことを、この作品を通して感じることができました」と振り返った。
最後には「本当に皆様の熱量がすごくて、命を削って作り上げた作品ですので、その熱量が画面を通して伝わると思うので、その熱量を届けられたらなと思いますし、細木数子っていうものを忘れて、このドラマを素直に楽しんでいただけたらなという風に思っています」と呼びかけた。
この日は、21年前に細木数子とのテレビ共演が話題を呼び、本作にも本人役で出演したレイザーラモンHGもゲストとして登場。そのほか、撮影にまつわるトークや観客とのクイズ企画などを展開し、会場を盛り上げた。
◆戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
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