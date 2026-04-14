ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７７ｂｐ やや縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７７ｂｐ やや縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 3.049
フランス 3.698（+65）
イタリア 3.821（+77）
スペイン 3.501（+45）
オランダ 3.174（+13）
ギリシャ 3.789（+74）
ポルトガル 3.454（+41）
ベルギー 3.608（+56）
オーストリア 3.331（+28）
アイルランド 3.273（+22）
フィンランド 3.328（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 3.049
フランス 3.698（+65）
イタリア 3.821（+77）
スペイン 3.501（+45）
オランダ 3.174（+13）
ギリシャ 3.789（+74）
ポルトガル 3.454（+41）
ベルギー 3.608（+56）
オーストリア 3.331（+28）
アイルランド 3.273（+22）
フィンランド 3.328（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）