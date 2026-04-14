ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏６５、伊７７ｂｐ　やや縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　3.049
フランス　　　3.698（+65）
イタリア　　　3.821（+77）
スペイン　　　3.501（+45）
オランダ　　　3.174（+13）
ギリシャ　　　3.789（+74）
ポルトガル　　　3.454（+41）
ベルギー　　　3.608（+56）
オーストリア　3.331（+28）
アイルランド　3.273（+22）
フィンランド　3.328（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）