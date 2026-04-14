任期満了に伴う高知県の越知町長選挙が4月14日に告示され、現職と新人のあわせて4人による選挙戦が確定しました。



越知町長選挙に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属の現職で4期目を目指す小田保行氏（65歳）、新人で元県職員の岡林祐一氏（69歳）、新人で出版社経営の岡林信一氏（55歳）、新人で元町議会議員の小田壯一氏（74歳）のあわせて4人です。



現職の小田保行氏は、4期目に向けて新たな高規格道路「高知松山自動車道」の事業決定や事前復興まちづくり計画策定など防災・減災対策を進め、小中一貫校の設置に向けて道筋をつけるなど子育て環境の充実などを訴えています。





新人の岡林祐一氏は、県職員時代の経験を活かした、所得向上の取り組みを強調。耕作放棄地に果樹を植えるなど住民主体の産業振興によって利益を地区で配分する仕組みや年金が少ない住民の介護施設への入居費用に対する支援などを訴えています。越知町出身で東京で出版社を経営している新人の岡林信一氏は、移住・定住の推進に向けた公営住宅の大幅増設や雇用創出に向けてテレワークの拠点整備を掲げています。また、歯科医のいない地区の解消や新たな宿泊施設の整備などを訴えています。町議会議員を1期目の途中で辞職した新人の小田壯一氏は、住民参加型の町政運営を掲げ、歯科医院の早期誘致など医療・介護の維持を図ると強調。新規就農者の支援や林業従事者の育成、役場に婚活支援担当職員を置くことなどを訴えています。越知町長選挙は、4月19日に投開票されます。