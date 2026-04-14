トランプ大統領は、13日、アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖措置を開始したと明らかにしました。この作戦によって急激に高まる戦闘への緊張。トランプ大統領を長年取材する専門家が語るのはトランプ大統領の焦りです。



世界の物流の要衝･ホルムズ海峡で、また大きな動きが…。トランプ大統領は13日、イランの港を出入りする船舶を対象にしたホルムズ海峡での封鎖措置を開始したと明らかにし、「イラン軍の艦船が封鎖エリアに近づけば、即座に排除する」と警告しました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、15隻を超えるアメリカ軍の艦艇が配置されていると伝えています。





ロイター通信によりますと、アメリカ軍による封鎖はホルムズ海峡の東のオマーン湾とアラビア海で行われ、「イラン以外の港の出入りを妨げるものではない」としていますが、航行の安全がどこまで確保されるかは不透明な状況です。これに対し、イランの中央軍司令部報道官は、「違法であり、海賊行為だ」とアメリカ側を強く批判。緊張が高まっています。アメリカが突如行った“ホルムズ海峡の逆封鎖”。狙いは一体どこにあるのでしょうか？元朝日新聞･編集委員でアメリカでの駐在経験があり、10年以上、アメリカ政治やトランプ氏について取材を続けるキヤノングローバル戦略研究所の峯村健司さんに話を聞きました。（キヤノングローバル戦略研究所 峯村 健司さん）「イランの命綱である石油･原油の輸出を止めるという意味では、イランの首をグッと絞める行為であるとみています。ただ、私はリスクがある作戦だと思っていて、アメリカは、もうイランは反撃する能力はないと見ていますが、分かりません。ひょっとしたらアメリカの艦艇がイランから攻撃を受けるなんてことになると全面戦争になりかねない。イランがやっているから仕返しだという風になっていますが、国際海洋法の中で、平時においては海峡の自由と領海を認めなきゃいけないのが決まっているので掟破り。これはまさにトランプ氏の焦りだと見ています」“戦闘終結”が見通せない情勢の中、今後、大きなカギを握るのが「アメリカとイランによる交渉の行方」です。アメリカが“ホルムズ海峡逆封鎖”に乗り出すトリガーとなったのが、11日にパキスタンで行われたイランとの”停戦協議”。アメリカ側は譲れない条件である「レッドライン」として、ウラン濃縮活動の終了や濃縮施設の解体、高濃縮ウランの回収に加え、ホルムズ海峡を完全に開放し通航料を徴収しないことなど6つの条件を提示したものの…、イラン側は要求に応じず交渉が決裂しました。合意に至らなかった点について、ニューヨーク・タイムズは、アメリカがウランの濃縮を20年間停止するよう求めたのに対し、イランは最長で5年間なら受け入れると回答し、大きな隔たりがあると伝えています。一方のトランプ大統領は、13日に”イラン側から連絡があった”と話したうえで…。（アメリカ トランプ大統領）「イランが核兵器を保有することはない。我々は多くの点で合意したが、イランはその点には合意しなかった。だが、彼らは合意するだろう。ほぼ間違いない、いや確信している」「イラン側は合意をまとめたがっている」と主張しました。バンス副大統領も、イラン側は本国で承認を得るため戻る必要があったとして、協議が継続しているとの認識を示しています。この両国の交渉の現状について峯村さんは“イラン側に有利に傾いている”と話します。（キヤノングローバル戦略研究所 峯村 健司さん）「イランとしては、時間を引き延ばせば伸ばすほど有利になり、だんだん時間が味方してくる。なぜかというとアメリカ側は時間が無い。トランプ氏は5月中旬までにはこの戦争を終わらせたいと考えています。3月末に予定していた米中首脳会議が延期していますよね。最大の理由としては、中国側が友好国の一つであるイランを攻撃しているアメリカの大統領と会うことはできないというのが要求の一つでした。(5月中旬までに）なんとか終わらせないと米中首脳会議はできないということで、そこまでに終わらせないといけないので焦っている」また、峯村さんが指摘するのが、過激な言動を続けるトランプ大統領の言動から見える焦りです。4月5日のSNSの投稿では…。（アメリカ トランプ大統領）「海峡を開けやがれ、ろくでなしども」強い言葉でイランをののしり、ホルムズ海峡の開放を迫ったほか…、4月1日の国民向け演説では…。（アメリカ トランプ大統領）「今後2～3週間のうちにイランに痛烈な打撃を与えるつもりだ。彼らを本来あるべき石器時代へと逆戻りさせてやる。その間も協議は続く」”石器時代に逆戻りさせる”という表現でイラン側を挑発。さらに12日、SNSに「イランの核兵器保有を容認する教皇は望まない」などと投稿し、戦争を批判するローマ教皇に不満を示したほか、自らをイエス・キリストに見立てたとも見える画像を投稿。支持基盤であるキリスト教保守派から批判が噴出するなか、画像を削除し、自らを医師として描いたものだと釈明しました。長年トランプ大統領を取材してきた峯村さんは…。（キヤノングローバル戦略研究所 峯村 健司さん）「私は最大限の見たことがない焦りだと言っていいと思います。アメリカとしてイランが海峡を開放するというところまでは（封鎖を）やるでしょうね。イランが反撃なんてことになると、かなり長期化することもありえる。ある意味トランプ氏にとって大きな賭けに出ていると言ってもいいと思います」“諸刃の剣”ともいえるホルムズ海峡の封鎖に乗り出したトランプ大統領。戦闘終結の落としどころは見いだせるのでしょうか？（スタジオ）（澤井 志帆 アナウンサー）交渉決裂から圧力を一層強めるアメリカ。イランとの戦闘は長期化してしまうのでしょうか。長年トランプ大統領を取材している峰村さんの見解をうかがいましたので、この後詳しく見ていきます。まずアメリカによるホルムズ海峡の封鎖。この一連の動き…津川さんはどう見ていますか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）アメリカ側としては、この交渉を合意に持っていくために圧力をかけているということなんですけども…とても危険な行為だと思いますね。峰村さんもおっしゃってました通りイランにとっては生命線ですよね。ここを断ってしまうというやり方ですから、もう合意しなければならないというふうに…早く合意に行くかもしれませんが。逆に「窮鼠猫を嚙む」という言葉がありますが。激しい反撃に出るかもしれないし、仮に合意に至ったとしても、非常に強い反米感情というのが後々までずっと残る可能性があると思いますね。（澤井 志帆 アナウンサー）この交渉というのも簡単に溝は埋まらなさそうに見えますが、藤井さん、気になる点はありますか？（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）いやもう、今本当に怖いのは、力こそ正義。力で抑え込もうという世界の流れが少しずつ太くなっているのが本当に怖いんですよね。そういう力同士の対決ではない世界での話し合いというのをぜひしてもらいたいですし、それが次のアメリカとイランの交渉につながるのであれば、そこから光を見つけてもらいたいです。また、アメリカが独自に海上封鎖をして、今、にらみ合いの状態が続いていますけれども、どちらが攻撃を再開してしまうのかというところについては本当に心配してますし、いつ戦闘が終わるのかということは世界が注目してますよね。（澤井 志帆 アナウンサー）はい。峰村さんによりますと、トランプ大統領が焦る背景の一つには、イランの友好国である中国との首脳会談のある5月中旬までには戦争を終わらせたいという考えがあると言います。また、アメリカと法律の絡みもあり、アメリカの軍事作戦は長期化しないのではないかと…峰村さんは見ています。ただ、こうした背景から峰村さんは、アメリカが一方的に勝利宣言をして手を引く…こういった最悪のシナリオが近づいているのではないかと危惧しているんですが…津川さん、この最悪のシナリオについては、私たちはどう受け止めればいいんですか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）戦闘行為、あるいは戦争中…始めるのは簡単だけど終わらせるのは難しいと言いますよね。つまり当事者同士がしっかりと交渉するというのが前提なわけですけど、片方がそのテーブルから勝手に離れてしまうと、まさに地域が散らかったままで誰も収拾できない。そうなることを…一つには最悪のシナリオというふうに見ているんだと思います。もちろん戦闘行為として、核戦争になってしまうとか、本格的な全面戦争になってしまうという最悪のシナリオもありますけども、今の、この合意をどうやって、こう…交渉を合意に持っていくというシナリオの中では、アメリカが勝ったと言っていなくなってしまうという形では…なかなかもう合意のシナリオが見えてこなくなるということですよね。（澤井 志帆 アナウンサー）津賀さんがおっしゃることの一つに、アメリカが撤退して、ホルムズ海峡がイランにより封鎖されたままになるという可能性もあるのではないか…ということなんですが、藤井さん、それだけはちょっと避けたいですよね。（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）いやあ、いわば世界が散らかった状態のまま放置されてしまうことになりますし、いつか必ず、日本はどんなスタンスを取るのか？ということが求められる。それはもしかすると、私たち国民一人一人が、「どんなスタンスを取ったらいいですか」って国から聞かれるかもしれないですよ。今、この状況を皆さんよく見ておいていただいて、自分はどう考えるのかという意見をしっかりと持っておくべきだと思います。（澤井 志帆 アナウンサー）早くこの状況が収まることを願うばかりです。