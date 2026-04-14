南陽市で14日正午すぎ、住宅など少なくともあわせて6棟が焼ける火事がありました。けが人はありませんでした。



建物から噴き出す炎。近隣住民が撮影した南陽市の火災現場、出火直後の様子です。



撮影した佐藤 拓也 さん「最初は家の中で燃えてるな、煙が上がっているなと見ていたがみるみるうちに風もあいまって隣の家に燃え移った」



警察と消防によりますと14日午後0時半ごろ南陽市漆山の長谷川博志さん（75）の住宅付近で煙が上がっているのを近くの住民が発見し110番通報しました。

火は、およそ5時間後に消し止められましたが、長谷川さんの住宅など少なくとも6棟が焼けました。長谷川さんは3人暮らしで出火当時長谷川さん1人が家にいましたが、火事に気づいて避難したということです。これまでのところ、けが人は確認されていません。



近隣住民「火の回りは早い見てると分かるが風も少し強かった。家に飛び火しないようにしている」



現場はフラワー長井線の「おりはた駅」にほど近い住宅密集地の一角です。

警察と消防で15日以降、実況見分を行い出火原因などを調べる方針です。