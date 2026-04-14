ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦「BOATBoyカップ」が、15日に開幕する。14日はエンジン抽選を含む前検業務が行われた。

厳しい勝負駆けシリーズとなりそうだ。清水愛海（26＝山口）は今季勝率6.20で津に乗り込んできた。今は期末の4月。ビタビタのA1勝負となる。ただ、そう簡単に事は運びそうにない。立ちはだかる“難敵”が多いのだ。

「事故パンなので、無理はできないんですよね」

事故パンとは事故率が高いこと。事故率が0.70を上回ればA1どころか、B2に陥落してしまう。現在の清水はちょうど事故率0.70。選手責任の事故は絶対にできない。

まだ難敵がいる。2連対率が15％に満たない43号機を引いてしまったのだ。

「ダメですね。スタートは届かないし、スリット後も伸びないし。勝てない自信がありますって書いておいてください」

ボヤキ節は止まることがなかった。事故パンではなかったとしても稼ぐことは難しいエンジンであり、前検の足。あとはレースでの集中力を高めるしかない。来月にはSG浜名湖オールスターも控えている。綱渡りの6日間を何とか乗り越えてほしい。

初日の出番は6号艇の7R、そしてメイン12R「ツッピードリーム戦」は2号艇だ。