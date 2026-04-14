TBS井上貴博アナ、京都・南丹市の報道めぐり「言葉もありません」 視聴者への呼びかけも「情報から離れるとか」
TBSの井上貴博アナが、14日放送の同局系『Nスタ』（後3：49）に生出演。京都府南丹市の報道をめぐって、視聴者に呼びかける一幕があった。
【写真】昨年は…地震・津波情報番組の視聴者に“異例”の呼びかけ
速報で、13日に発見された遺体が、行方不明になっていた男児であることが伝えられた。井上アナは「この後、また6時45分から情報をお伝えする算段を、我々としてはとりたいと考えております。なかなか、ちょっと心が追いつかないというところが、あろうかと思います。親御さんのことを思うと、本当に言葉もありません」と話していった。
続けて「今、テレビをご覧のみなさんの中で、同世代のお子さんもいらっしゃると思いますけれども、ちょっと情報から離れるとか、そういうことも大切になるんじゃないかなというのを、個人的に考えています。この後は、まったく毛色が変わる映像をご覧いただきます」と異例の呼びかけを行っていた。
【写真】昨年は…地震・津波情報番組の視聴者に“異例”の呼びかけ
速報で、13日に発見された遺体が、行方不明になっていた男児であることが伝えられた。井上アナは「この後、また6時45分から情報をお伝えする算段を、我々としてはとりたいと考えております。なかなか、ちょっと心が追いつかないというところが、あろうかと思います。親御さんのことを思うと、本当に言葉もありません」と話していった。
続けて「今、テレビをご覧のみなさんの中で、同世代のお子さんもいらっしゃると思いますけれども、ちょっと情報から離れるとか、そういうことも大切になるんじゃないかなというのを、個人的に考えています。この後は、まったく毛色が変わる映像をご覧いただきます」と異例の呼びかけを行っていた。