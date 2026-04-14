戸田恵梨香、細木数子役に本音「自信がありません」 実在の人物を演じる恐怖を語る
俳優の戸田恵梨香が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
最後のあいさつで戸田は「（イベントで）褒めてくださって本当にうれしいなと思っているんですけど、今回、自信ありません」ときっぱり。「自分の中でずっと試行錯誤し続けて、クランクアップのギリギリまで試行錯誤し続けてしまった役です。その中で瀧本（智行）監督がたくさん演出をつけてくださって、細木数子、ドラマの中の数子像を一緒に作ってくださった本当に感謝していますし、力強く何度も励まされた半年間でした」としみじみと口にした。
続けて「皆さん、細木数子さんのことを知ってると思う。実際に見ていた人、生きている人たちが知ってる人を演じることが、ここまで責任重いのか、と。本当にビビっちゃって」と胸の内を吐露。“オリジナルのドラマの細木数子像を作ろう”という言葉が支えになったという。
不安もあったが、巨匠と呼ばれるスタッフの中からも不安を伝えられたそうで「そんな人が。そういうことを言うんだ、というのが最近ちょっとびっくりしたことで。ずっと不安を抱えてたんですけど、こうやって不安を抱えるからこそ、次のステップを見つけられるからこそ、また今回の経験を経て自分は成長していけるんだ、とこの作品を通して感じることができました」と感謝した。
続けて「本当に皆さんの熱量がすごくて。命を削って作り上げた作品ですので、その熱量が画面を通して伝わると思う。その熱量を届けられたらなと思いますし、そんなことを忘れて細木数子というものを忘れて、このドラマを素直に楽しんでいただけたらなと思っています。ぜひご覧ください」と伝えていた。
イベントには、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
続けて「皆さん、細木数子さんのことを知ってると思う。実際に見ていた人、生きている人たちが知ってる人を演じることが、ここまで責任重いのか、と。本当にビビっちゃって」と胸の内を吐露。“オリジナルのドラマの細木数子像を作ろう”という言葉が支えになったという。
不安もあったが、巨匠と呼ばれるスタッフの中からも不安を伝えられたそうで「そんな人が。そういうことを言うんだ、というのが最近ちょっとびっくりしたことで。ずっと不安を抱えてたんですけど、こうやって不安を抱えるからこそ、次のステップを見つけられるからこそ、また今回の経験を経て自分は成長していけるんだ、とこの作品を通して感じることができました」と感謝した。
続けて「本当に皆さんの熱量がすごくて。命を削って作り上げた作品ですので、その熱量が画面を通して伝わると思う。その熱量を届けられたらなと思いますし、そんなことを忘れて細木数子というものを忘れて、このドラマを素直に楽しんでいただけたらなと思っています。ぜひご覧ください」と伝えていた。
イベントには、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。