がんや難病の新たな治療につながると期待される「ゲノム医療」を推進するため、日本ゲノム医療推進機構（略称:GeMJ=ジェムジェイ）が発足しました。

■「ゲノム医療」とは

ゲノム医療とは、人が生まれながらに持つ遺伝情報（ゲノム）を解析することで、一人ひとりに最適な医療を提供することを目指すものです。例えば、同じ「がん」と診断されても、原因となる遺伝子の異常は患者ごとに異なります。ゲノム医療を活用することで、患者それぞれに適した「個別化医療」を実現できるようになるといいます。

■「全ゲノム解析」とは

これまでの遺伝子検査では、一部の遺伝子領域しか調べることができず、解析できるのはゲノム全体の約1.5％のみでした。これに対し「全ゲノム解析」は、その名の通り、ゲノム全体が解析対象になり、すべての遺伝情報を調べることができる手法です。「全ゲノム解析」により、これまでわからなかった病気の原因やリスクの特定が可能となり、新たな治療法の開発につながると期待されています。

■「全ゲノム解析」で、がんの原因など特定された事例も

すでに、「全ゲノム解析」によってこれまでわからなかった病気の原因が明らかになる例も出てきています。ある大腸がんの研究では、日本人の症例に特徴的な遺伝子変異のパターンが確認されました。若年層で増加している大腸がんについて、原因解明につながることが期待されています。

他にも、皮膚の表面が厚い角質に覆われる難病の先天性魚鱗癬の子どもの症例に「全ゲノム解析」を用いた結果、遺伝子の異常が特定され、適切な治療につながったケースも報告されています。

■日本ゲノム医療推進機構が先月30日に発足

先月30日に発足した「日本ゲノム医療推進機構」は、医療機関から収集したゲノムデータや臨床情報などを集約・管理し、ゲノム医療の実現のため、企業や研究機関と協力していく組織です。

診断がつかず困っている患者などを中心に、年間7000件のデータ解析を目標にしていくとしています。

上野厚生労働大臣は、「日本の医療界に大いに貢献してほしい」として、引き続き、がん・難病等のゲノム医療施策を推進していくとしています。