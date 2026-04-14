最多優勝アルヒラルがACLE16強で散る!! アルサッドは先発11人が120分フル出場で“中2日”神戸戦へ
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は13日、中東情勢悪化で延期されていた西地区ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)2試合を行い、アルサッド(カタール)がアルヒラル(サウジアラビア)を3-3で迎えたPK戦の末に破った。アルサッドは準々決勝でヴィッセル神戸と対戦する。
過去最多4度の優勝を誇る“中東の雄”アルヒラルがベスト16で姿を消した。延期された西地区ラウンド16以降は決勝までサウジアラビアでの集中開催だが、アルヒラルにとって開催地のジッダは普段のアウェーの地。試合会場も収容27000人程度のプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムが割り当てられ、地の利を活かせない戦いとなった。
前半29分にMFセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチのゴールで先制し、幸先の良いスタートを切ったが、同36分に追いつかれると、その後も勝ち越しゴールを奪った直後に失点するという「流れを掴めない」典型的な展開に。3-3で規定の120分間を終え、PK戦を迎えた結果、FWサイモン・ブアブレとFWカリム・ベンゼマが失敗し、2-4で敗れた。
カタール王者のアルサッドは同国のスター選手FWアクラム・アフィフの他、FWロベルト・フィルミーノ、DFロマン・サイス、DFパウロ・オタビオら大型補強が実り、死闘を制してのベスト8入り。16日の準々決勝で神戸との対戦が決まった。アルヒラル戦では先発11人全員が120分間プレーしており、中2日での一戦は神戸がコンディション面で優位に立ちそうだ。
もう1試合ではジッダを本拠地とする前回ACLE王者のアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)がアルドゥハイル(カタール)を1-0で撃破。普段から本拠地とするキング・アブドゥラー・スポーツ・シティの6万人の大観衆に後押しされ、延長戦を制した。アルアハリは17日の準々決勝でジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)と対戦する。
過去最多4度の優勝を誇る“中東の雄”アルヒラルがベスト16で姿を消した。延期された西地区ラウンド16以降は決勝までサウジアラビアでの集中開催だが、アルヒラルにとって開催地のジッダは普段のアウェーの地。試合会場も収容27000人程度のプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムが割り当てられ、地の利を活かせない戦いとなった。
カタール王者のアルサッドは同国のスター選手FWアクラム・アフィフの他、FWロベルト・フィルミーノ、DFロマン・サイス、DFパウロ・オタビオら大型補強が実り、死闘を制してのベスト8入り。16日の準々決勝で神戸との対戦が決まった。アルヒラル戦では先発11人全員が120分間プレーしており、中2日での一戦は神戸がコンディション面で優位に立ちそうだ。
もう1試合ではジッダを本拠地とする前回ACLE王者のアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)がアルドゥハイル(カタール)を1-0で撃破。普段から本拠地とするキング・アブドゥラー・スポーツ・シティの6万人の大観衆に後押しされ、延長戦を制した。アルアハリは17日の準々決勝でジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)と対戦する。