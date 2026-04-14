　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　53(　　　53)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　35(　　　35)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 8(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 7(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　53(　　　53)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1344(　　1344)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1042(　　 638)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 144(　　 102)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4109(　　1807)
　　　　　 　 　 6月限　　　 61600(　 27718)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　37(　　　17)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 881(　　 603)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 6)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2289(　　 915)
　　　　　 　 　 6月限　　　 44582(　 21294)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　33(　　　27)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 145(　　 145)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 196(　　 196)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4184(　　4184)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　11(　　　11)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 394(　　 394)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 297(　　 297)
　　　　　 　 　 6月限　　　 17059(　 17059)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース