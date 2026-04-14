主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月14日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 53( 53)
TOPIX先物 6月限 35( 35)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7( 0)
TOPIX先物 6月限 53( 53)
日経225ミニ 6月限 1344( 1344)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1042( 638)
9月限 5( 3)
TOPIX先物 6月限 144( 102)
日経225ミニ 5月限 4109( 1807)
6月限 61600( 27718)
7月限 37( 17)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 881( 603)
9月限 8( 6)
日経225ミニ 5月限 2289( 915)
6月限 44582( 21294)
7月限 33( 27)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 145( 145)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 196( 196)
6月限 4184( 4184)
7月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 394( 394)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 297( 297)
6月限 17059( 17059)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 53( 53)
TOPIX先物 6月限 35( 35)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7( 0)
TOPIX先物 6月限 53( 53)
日経225ミニ 6月限 1344( 1344)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1042( 638)
9月限 5( 3)
TOPIX先物 6月限 144( 102)
日経225ミニ 5月限 4109( 1807)
6月限 61600( 27718)
7月限 37( 17)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 881( 603)
9月限 8( 6)
日経225ミニ 5月限 2289( 915)
6月限 44582( 21294)
7月限 33( 27)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 145( 145)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 196( 196)
6月限 4184( 4184)
7月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 394( 394)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 297( 297)
6月限 17059( 17059)
7月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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